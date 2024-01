Brekalo igra zadnju utakmicu za Fiorentinu i dolazi u Dinamo? Naš prvak dobio je konkurenciju

Talijanski mediji raspisali su se o tome da će Josip Brekalo uskoro napustiti Fiorentinu i potpisati za drugog poslodavca. Navodno su u ozbiljnoj utrci za krilnog napadača vatrenih zagrebački Dinamo ali i Bologna koja bi ga mogla dovesti na posudbu s pravom otkupa ugovora.

- Hrvatsko krilo može se vratiti u domovinu jer u Fiorentini ima malo prostora, a ono prilika što je dobio nije iskoristio zato što je igrao loše. Ove sezone je u 15 nastupa postigao jedan gol, ali je posljednji nastup kao prvotimac u Serie A imao prije više od dva mjeseca. Nakon toga je u osam utakmica dobio samo 17 minuta protiv Salernitane i sve to ga usmjerava da se nakon sedam godina u Njemačkoj i Italiji vrati doma. Na to ukazuje to što je već ostvaren kontakt s Dinamom i Hajdukom. Prvi dani nove godine mogli bi donijeti rasplet ove priče - javili su Talijani, iako je kasnije demantirano da ga želi Hajduk.

Fiorentina ga je platila Wolfsburgu 1.7 milijuna eura, ali rado bi ga se riješila zbog velike plaće. Jakirović je na press konferenciji uoči priprema izjavio kako žele dovesti Brekala te Arbera Hoxhu iz Slaven Belupa. Brekalo će za vikend na gostovanju kod Sassuola odigrati posljednju utakmicu za Fiorentinu. Nakon toga ima dvije opcije - povratak u Dinamo ili posudba u Bolognu, pišu mediji s 'čizme'.