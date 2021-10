Branimir Bašić: Pobijedim li, znat će se gdje završi svaka kuna u zagrebačkom sportu

Odavno neki sportski izbori u nas nisu pobudili toliki interes kao ovi koji će se dogoditi 15. listopada. Birat će se novi čelni čovjek Sportskog saveza Grada Zagreba, organizacije koja je ove godine imala budžet od 135 milijuna kuna, a predstavnici sportskih saveza na razini grada birat će između dvojice kandidata: Vjekoslava Šafranića (72), dosadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora SSGZ-a, i Branimira Bašića (68), predsjednika Hrvatskog veslačkog saveza (četiri olimpijske medalje na posljednjim dvojim Igrama) i člana Vijeća HOO-a, ali i – što je za ovu priču puno zanimljivije – bivšeg predsjednika kasnije ugašenog Zagrebačkog športskog saveza (ZŠS) čiji je mandat u lipnju 2013. nasilno prekinut.

Nije bio pokoran pokojnom Milanu Bandiću zbog čega je bivši gradonačelnik zatvorio “pipu” Savezu, nije bilo novca za plaće zaposlenika, pa je Bašić odstupio. Neki i danas misle da je trebao ostati na dužnosti i sačekati da svi doznaju tko to i kome “muti vodu”.

Institucije su ostale nijeme

– Bilo je nemoguće nastaviti dalje, jer je financiranje krenulo protuzakonitim načinom, mimo ZŠS-a zbog čega su zaposlenici ostali bez plaća. Izdržali smo šest mjeseci s nekakvim rezervama koje smo imali, ali nakon toga morali smo izaći u susret tim ljudima jer nisu dobivali plaću. A ljudi su imali kredite, imali su svoje obveze, morali su živjeti. Moji suradnici i ja, kao volonteri, nismo mogli te ljude držati taocima naše politike i želje. Obratili smo se institucijama, i Ministarstvu financija i Ministarstvu zaduženom za sport, ali ni s jedne strane nismo dobili potporu u cijeloj toj priči. Onda smo shvatili da je naša borba beznadna i da se moramo maknuti – kazao je Bašić na početku razgovora.

I tako smo na neki način izgubili osam godina. Nije sport izumro, ali je živio u uvjetima dirigiranih odnosa, netransparentnosti, loših odluka. ZŠS je ukinut, Sportski centar na Silbi odlukom gradonačelnika prodan je Holdingu i sad godinama propada... Kako sad sve to dovesti u red, što vi nudite za ozdravljenje zagrebačkog sporta.

– Praktički ćemo nastaviti tamo gdje smo stali. Nudimo javnost i transparentnost trošenja gradskog novca. Mi smo znači dužni kao korisnici proračuna podastrijeti poreznim obveznicima na koji način se troši njihov novac. U proteklih osam godina pokojni je gradonačelnik na svoj način raspodjeljivao novac, bilo je nekih potpora vrhunskom sportu u koje tzv. mali klubovi nisu imali uvida. Mislim da je važno da svako zna kamo ide gradski novac i na što se on troši. Točno se mora znati kamo je otišla svaka kuna.

Zašto Krajač lobira?

Neki misle da je iza vas stala platforma Možemo!, a to je rekao i vaš protukandidat Šafranić u jednom intervjuu, što vi kažete na to?

– Ja sam apolitičan tip, nemam veze s politikom. Nisam vezan ni za jednu stranku, ni za jednu opciju. No naš se program, i onaj iz 2012. i ovaj sadašnji, umnogome poklapa s programom platforme Možemo! koja je dobila izbore u Zagrebu. Imamo iste poglede na neke probleme i to su te neke dodirne točke. Čelnici grada su u više navrata napomenuli da strukture koje su naslijedili od pokojnog gradonačelnika treba mijenjati. Mislim da je poruka jasna: odlaze predsjednik Dragaš i glavni tajnik Antunović, pa ne vidim opravdanje za daljnji angažman ni za Šafranića koji se u ovih osam godina nije nešto javljao na dužnosti predsjednika Nadzornog odbora. Ja nisam bio u strukturi, bio sam kontra, a da sam se tu našao prozvanim, sigurno se ne bih kandidirao – napomenuo je Bašić, želeći upozoriti na još jedan detalj.

– Neugodno me iznenadila činjenica da su se u ove izbore uključili i neki zaposlenici HOO-a, a tu prije svega mislim na glavnog tajnika Sinišu Krajača. Imamo dojave s terena da se on vrlo agresivno uključio u lobiranje za mog protukandidata, pitam se koji je interes zaposlenika HOO-a da se na ovakav način uključuju u izbore na lokalnoj razini. A što se načina glasovanja tiče, želim da izbori budu maksimalno demokratski, a to se može dogoditi samo ako se tajno glasuje. Sve ostalo može biti povezano s ucjenom ili prisilom – zaključio je Bašić.