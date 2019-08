Braća Sinković uoči finala SP-a: Sad se lakše diše, osigurali smo vizu za Tokio

Pobijedivši i u trećoj kvalifikacijskoj utrci SP-a, braća Sinković suvereno su ušla u finale u kojem će, danas u 13.37 sati, braniti naslov svjetskih prvaka osvojen lani u Plovdivu. Osim finala, Sinkovići su izborili olimpijsku vizu pa je Valent kazao:

– Bez obzira na to što smo očekivali da ćemo se kvalificirati, ovo je ipak olakšanje. Osvojiti dva puta svjetsko zlato u dvojcu na pariće, a potom i dva puta u dvojcu bez, to bi bio san.

Bralić: Naši su izgledi najveći

Ovaj put za svjetsko zlato borit će se na vodi dunavskog rukavca u Linzu, a prema riječima trenera Nikole Bralića, najveći konkurenti u tom naumu bit će im Novozelanđani i Australci, dvije prvoplasirane posade iz drugog polufinala, i Talijani, svjetski prvaci iz Sarasote 2017.

– I te posade jurišat će na zlato, s tim da su naši izgledi najveći.

A kad tako kaže čovjek koji nije sklon preuveličavanju, onda mu treba vjerovati. A Bralić je ovako opisao utrku svojih štićenika u kojoj su od početka do kraja bili u vodstvu ispred Talijana.

– Dečki su krenuli silovito i izbili naprijed za jednu dužinu čamca i to je prednost koju su kontrolirali do kraja. Na 400-500 metara prije cilja napravili su i ubrzanje, da ih nitko ne iznenadi. Kao i u prethodne dvije utrke, i ovaj put imali su najbrže prolaze na 500, 1000 i 1500 i tome ćemo težiti i u finalu da se ne nađemo u nezavidnoj situaciji.

Ako se gledaju samo vremena, a ne zna se razvoj događaja, ispada da je druga polufinalna skupina bila brža.

– Za razliku od te skupine, u kojoj su se četiri posade žestoko borile za tri prva mjesta i prolaz u finale, kod nas je situacija bila riješena dosta ranije pa Valent i Martin nisu morali nagaziti po gasu sve do kraja. Štoviše, stali su desetak metara prije cilja pa je čamac u cilj ušao po inerciji.

Ključ uspjeha bit će i prijelaz iz startne u krstareću brzinu.

– Najvažnije je mekano prijeći u trkaću brzinu. Jako je bitan prijelaz iz starta u utrku, onaj dio kada se smiruje “divljanje” i kada postižeš brzinu kojom ćeš voziti glavninu utrke. Ako nisi u lošem zaveslaju, ako ne trošiš puno snage, onda ti ostane za finiš.

Damir Martin u B finalu

A baš to je nešto što je fulao naš samac Damir Martin u svojoj polufinalnoj utrci u kojoj je stigao četvrti, iza peterostrukog svjetskog prvaka Čeha Syneka, trostrukog europskog prvaka Litavca Griskonisa i aktualnog svjetskog prvaka Norvežanina Borcha.

– Dobro sam startao, no kasnije više nisam uspio držati broj zaveslaja. Ispao sam iz ritma i ušao u tegleći zaveslaj, trošio sam energiju, a čamac nije imao brzinu. Takvo stanje potrajalo je između 500 i 1500 metara, a kada sam se oporavio, a zadnjih 500 metara bilo je dobro, tada je već bilo kasno. Nisam napravio dobar prijelaz između startnih zaveslaja na krstareću brzinu.

Damir će u nedjelju voziti B finale kroz koji također može izboriti olimpijsku vizu.

– To je ostvarivo jer čak i da ponovim ovakvu utrku iz polufinala, to bi trebalo biti dovoljno da osvojim od prvog do trećeg mjesta.

