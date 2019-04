Božo Starčević ostao bez borbe za medalju

Niti jedan od trojice hrvatskih hrvača koji su nastupili u subotnjem repesažu na Europskom prvenstvu u Bukureštu nije uspio stići do borbe za brončano odličje.

Najbliže borbi za medalju stigao je Božo Starčević u kategoriji do 77 kilograma, on je u prvoj borbi svladao Ukrajinca Mikolu Daragana sa 6-1, no potom je izgubio od srpskog reprezentativca Viktora Nemeša 0-4.

Ivan Huklek u kategoriji do 87 kilograma i Ante Milković u kategoriji do 130 kilograma izgubili su u svojim prvim borbama repesaža, bolji od Hukleka je sa 4-3 bio Mađar Erik Szilvassy, dok je Milkovića s uvjerljivih 10-2 pobijedio Azer Sabah Šarijati.

Kasnije tijekom subote nastupit će još trojica hrvatskih reprezentativaca. Ivan Lizatović će u kategoriji do 60 kilograma za prvoga suparnika imati Moldavca Victora Ciobanua, a Dominik Etlinger će se u kategoriji do 72 kilograma boriti protiv Srbina Sebastiana Nađa.

Filip Šačić u kategoriji do 82 kilograma protiv Turčina Emraha Kusa.