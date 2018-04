Ćorić - Kukuškin 0:2! Borna: Uh, taj je nezgodan

U varaždinskom četvrtfinalu Davisova kupa Hrvatska - Kazahstan prvi će u 14 sati (HRT 2) na teren izići Čilić i Popko, a nakon njih Ćorić i Kukuškin.

Nakon ždrijeba Borna Ćorić se samo osmijehnuo:

– Bilo bi dobro da Marin pobijedi, pa da ja u svoj meč uđem još opušteniji. Ali ne samo to: zbog vremenske razlike koja me još muči više mi paše da igram drugi, jer sam ujutro malo pospaniji. Kad bih morao igrati prvi, morao bih se probuditi jako rano da napravim cijeli taj ritual. Ovako imam par sati više – kaže nam Borna u razgovoru koji smo vodili nakon ždrijeba, pohvalivši sjajno ozračje u reprezentaciji:

S Krajanom sam super

– Ugođaj je uistinu sjajan, svi se odlično slažemo. Odlično smo trenirali, iako sam ja trenirao malo manje nego obično, zato da bih bio malo svježiji, trebalo mi je malo odmora. No, vjerujem da ću se do meča priviknuti na zemlju i ove uvjete. Uglavnom, zasad je sve odlično.

S izbornikom Krajanom izgladili ste sve nesporazume?

– Apsolutno, i to odavno. To je sve već dugo iza nas.

S Kukuškinom imate 0-2 u međusobnim dvobojima. Koliko će to biti otegotna okolnost za vas uoči varaždinskog ogleda?

– Sigurno mi nije drago da ulazim s takvim učinkom, ali opet za sve postoji prvi put, pa i za moju prvu pobjedu. On doista igra osebujno, drukčiji je od 90 posto ostalih igrača. Sjećam se da me to prilično mučilo, ali to je bilo prije godinu-dvije, a sada sam puno drukčiji igrač, kao što je i on drukčiji. Tako da ne znam što mogu očekivati u tom meču. Morat ću gledati neke neke njegove mečeve i raščlaniti ih, vidjeti gdje sam griješio.

Moramo pobijediti

Pomoći će vam vjerojatno savjetom i Čilić koji ima 2-1 protiv Kukuškina, kao i izbornik Krajan...

– Zato su dečki tu. Svi razgovaramo, analiziramo, tražimo najbolju taktiku. I još jednom ćemo navečer sjesti i popričati, vidjeti tko ga zna najbolje. Da, Čilić je igrao protiv njega, ali i on mi je rekao da je Kukuškin jako zeznut igrač. Neće biti lagano, ali nadam se da ću se priviknuti na njega.

Mnogi su već upisali našu pobjedu i čekaju Amerikance u polufinalu?

– Mi smo nedvojbeno favoriti na papiru, ali znamo da u sportu favoriti ne pobjeđuju uvijek. I zato moramo ostati ozbiljni. Bitno je da Marin dobro krene, samim tim će i meni biti puno lakše – napominje Ćorić koji od ponedjeljka baštini najbolji plasman u karijeri – 28. je na ATP listi. I naravno da je zadovoljan prvim tromjesečjem.

– Jedino sam zeznuo na Australian Openu (poraz od Millmana u prvom kolu, nap. a.). Šteta, jer radi se o velikom turniru. Ali, što je, tu je, idemo dalje. Nisam očekivao tako uspješan nastavak, pogotovo na američkoj turneji gdje sam na dva turnira igrao možda i najbolje u životu. No, i na ostalim turnirima bio sam solidan, kao i u Davisovu kupu u Osijeku.

Očito je da vas je trenerski dvojac Riccardo Piatti - Kristijan Schneider preporodio. Tko je od njih dvojice zaslužniji?

– Nema tu zasluge jednoga, nije to posao koji je napravio jedan čovjek. Nisam to ni ja, ni Riccardo, ni Kiki. Nego smo jednostavno svi kao tim uspjeli.

Hoće li vas u nastavku sezone Piatti malo više pratiti na putovanjima?

– Da, dosad sam na turnirima bio s Kikijem, sad će se i Riccardo više uključiti. Bit će sa mnom u Monte Carlu i tijekom cijele zemljane sezone. Kako sam odlično igrao na posljednjim turnirima, puno se toga mijenja u pristupu. Neću srljati i igrati sve i svašta...