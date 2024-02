Bombom u stilu Roberta Carlosa rasparao mrežu na Rudešu: 'Dečki, danas ja častim na benzinskoj'

Nikako Rijeka nije mogla probiti bedem Rudeša. Oblačno, tmurno vrijeme moglo je lako donijeti i glavobolje za momčad Željka Sopića u njegovu kvartu. No, igrala se 79. minuta kad je stvar u svoje ruke, odnosno noge odlučio uzeti Niko Galešić. Isti je to Galešić koji je jesenas onim "slalomom u Koprivnici" odlučio sam pobijediti Slaven Belupo. Sada je prilika bila drugačija. Slobodni udarac iz velike udaljenosti. Galešić će reći - ništa zato.

Galešić je loptu namjestio na velikoj udaljenosti nakon jednog prekršaja i rekao - maknite se. Naciljao je, zaletio se, opalio i od grede pogodio mrežu nemoćnog vratara Markovića na golu Rudeša. Dovoljno za 0:1 i miran odlazak prema Kvarneru.

Da nije bilo ovoga gola, tko zna što bi ponudila završnica napetog dvoboja na Rudešu. Rijeka je dominirala, stvarala prilike i pred kraj već očajnički tražila taj pobjedonosni pogodak kojim bi izbjegla muku produžetaka, možda i jedanaesteraca. Pojavio se heroj Galešić:

- Vježbamo ovakve udarce, da. Fruk, ja, na lijevoj strani Pašalić... Inače bi Fruk to uzeo, ali je bilo malo daleko i rekao sam da ću ja to uzeti. U mlađim kategorijama zabijao sam iz slobodnjaka, ali s ovolike odaljenosti još nisam dao gol. Na treningu mi to Labrović uvijek skida - rekao je Galešić i dodao:

- Nije bila naša najbolja utakmica, znali smo da će protiv Rudeša biti jako teško, da će oni stati u čvrsti blok. Ali eto, jedna je situacija odlučila i sretni smo što smo u polufinalu. Danas ću ja preuzeti pa počastiti dečke na benzinskoj - podvlači Galešić za 24 sata.

Zabio je mladi stoper u stilu Roberta Carlosa, oduševio i navijače Rijeke, ali i sve prisutne na Rudešu. A sad će i podmiriti račun za grickalice, autiće ili štogod mu već suigrači naruče na bezinskoj postaji.