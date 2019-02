Bjelica je stvorio novi Dinamo i ono najvažnije - održao je obećanje

Dan prije uzvratne utakmice šesnaestine finala Europske lige trener Dinama Nenad Bjelica iznio je zanimljivo zapažanje:

– Svi ti brojni tekstovi u novinama zaslijepili su nas. Previše ste nas hvalili i očito sam bio zaslijepljen i ja sa svojih 47 godina, kako onda ne bi bili moji igrači kojima je 20-ak godina.

Zanimljivo. U 30-ak godina koliko kao novinar pratim Dinamo ne sjećam se da je neki trener bio nezadovoljan što smo hvalili njega i njegove igrače, uglavnom su nam zamjerili svaki krivi zarez, ako nam to već nisu rekli u lice, mogli smo to osjetiti u komunikaciji s njima.

No, sad kad je odigrana i ta uzvratna utakmica s češkom Viktorijom, ne možemo o Bjelici i njegovim trupama izmijeniti mišljenje, a vi se, Neno, ljutite ako baš morate. No, svaki navijač ili simpatizer Dinama mora vam biti zahvalan na svemu što ste napravili za njegov klub.

I znamo da to nije bilo slučajno, da je ovaj povijesni rezultat plod zdravog razmišljanja i rada. Zasluge za to europsko proljeće idu cijelom klubu, od Zdravka Mamića koji je Bjelicu doveo u Maksimir, pa do svakog djelatnika koji je prao dresove, održavao travu, no prije svega je Bjelica zaslužan za to proljeće, za novu rapsodiju Dinama koju se čekalo pola stoljeća.

Uz to što se Bjelici nije svidjelo previše pohvala na njihov račun, malo nas je iznenadio kad je ničim izazvan priznao svoju grešku u porazu u prvoj utakmici s Viktorijom u Plzeňu. Ponesen brojnim pohvalama na svoj račun i svojih igrača, kazao je kako nije imao pravu energiju u toj utakmici i da su o igrači osjetili, uzeo je na svoja pleća izbuljenu prednost, a skinuo je teret sa svojih igrača.

Bjelica je osebujan, taj dan prije utakmice željeli smo ga pitati boji li se da bi atmosfera i pun stadion mogli ponijeti njegove igrače da iskoče iz zacrtanih tračnica igre. Stigli smo postaviti samo dio pitanja – bojiš li se da bi atmosfera... Tu nas je prekinuo i dvaput uzviknuo:

– Ne. Ne!

Poslije mi je objasnio:

– Nisam vam dao da završite s pitanjem jer ste ga počeli s “bojim li se”.

Da, Bjelica se ne boji, ne boji se ni vuči poteze za koje misli da su najbolji, ne boji se ni izrotirati svih 11 igrača i zato njegov Dinamo ima rezultat, zato se početkom veljače čekalo u redu za ulaznice za utakmicu koja se igrala 21. veljače. I zato ponavljamo, Neno, moramo vas i dalje hvaliti, a vi se ne dajte zaslijepiti tim pohvalama.

Nismo vas hvalili jer ste nam simpatični, jer se lijepo oblačite ili tko zna zbog čega, hvalimo vas jer ste složili momčad koja više nije europska kanta za napucavanje, jer ste održali obećanje da se vašoj momčadi neće zviždati ni kada izgubi jer je dala sve od sebe.

I hvalimo vas jer ste nam donijeli puno lijepih nogometnih trenutaka i vjeru da će europskih proljeća biti još. Zajedno s vama, nadamo se da ćemo dočekati i Uskrs u Europi.

