Bjelica otkrio tko će protiv Benfice uskočiti umjesto Šunjića i Ademija

Dinamo u četvrtak gostuje u Lisabonu (21 sat) gdje igra uzvratnu utakmicu osmine finala Europske lige protiv Benfice. Uoči dvoboja trener plavih Nenad Bjelica gost je HTV-ove nogometne emisije Stadion.

- Cijelu jesen igrali smo u visokom ritmu tako da za nas ovo nije ništa novo. Dobro smo startali i u drugom dijelu sezone. Momčadi je puno optimizma uoči uzvrata s Benficom. Vjerujemo u rezultat koji nam jamči prolaz - istaknuo je Nenad Bjelica i dodao:

- Imamo dosta igrača i svaki traži svoju priliku. Koristimo sve igrače i to je naša snaga. Postoje situacije kada igrač želi dobiti priliku, ali nema mjesta. Može se ljutiti, ali to je normalno. Igrači su stalno pod pritiskom, ali važno je da nema problema. Imam 27 profesionalaca i nekad osjetim da se neki igrač ljuti jer smatra da je mogao dobiti priliku. Ne bi bilo normalno da se igrač ne ljuti, ali je glavno da sve štima. Oni sve od sebe daju na terenu, a to je meni najvažnije.

Dinamo je prošlog vikenda u derbiju HNL-a pobijedio Rijeku s 3:1.

- Prvih 20-ak minuta nismo bili na nivo, ali u nastavku je sve izgledalo mnogo bolje. Rijeka je neugodan suparnik kojeg smo uvjerljivo pobijedili. Zadovoljan sam svojim igračima - rekao je Dinamov trener.

Šunjić i Ademi neće igrati u Lisabonu.

- Hvalimo široki roster, a Rrahmani se nameće za lijevog beka i Moro na mjestu centralnog veznog igrača. Hajrović neće igrati, a priliku bi mogao dobiti Kadzior. Pokazao se izvrsnim izvođačem prekida, a oni bi mogli biti naša šansa u uzvratu.

Olmo i Petković među važnijim igračima momčadi plavih.

- Olmo je sjajan dečko i profesionalac. Razvija se dobro i potvrđuje se kao dobar igrač. Vjerujem da će napraviti dobar transfer. A Petković je dobio poziv za reprezentaciju. Znao sam da je potencijal za reprezentaciju, to sam govorio još prije nekoliko mjeseci. On je pravi dobitak za reprezentaciju.

Je li Benfica podcijenila Dinamo?

- Oni su imali dosta dugu utrku s Portom u prvenstvu pa su ih tri dana prije utakmice protiv nas pobijedili. Mislim da su nakon toga odahnuli i da nas nisu dobro procijenili i da nisu mislili da ih možemo pobijediti - rekao je Bjelica i dodao:

- Njihovi mediji nisu ni pisali o nama do samog dana utakmice. To je za nas velika utakmica, a za njih samo jedna u nizu. Oni često rotiraju, u Europi dobivaju šansu mladu igrač dok u ligi igraju oni najbolji.