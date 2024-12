Bjelica dočekao pobjedu pa progovorio o dolasku Oršića i jednog svog igrača prozvao legendom

Dinamo je pobijedio nakon što mu to u proteklih sedam utakmica u svim natjecanjima nije uspjelo. Momčad Nenada Bjelice svladala je na Maksimiru Varaždin rezultatom 3:2. Stojković, Pjaca i autogol Maglice prekinuli su crnu seriju iako se nakon pogotka Luke Mamića u drugoj minuti sudačke nadoknade još uvijek nije znalo hoće li bodovi konačno ostati u Zagrebu. Nenadu Bjelici za ovu je utakmicu mahom zbog ozljeda, ali i bolesti, odnosno klupskih suspenzija nedostajalo čak 11 igrača. Na dan utakmice ostao je bez Ristovskog i Baturine, nisu mogli igrati ni Bernauer, odnosno Bočkaj pa je situacija za plave bila još teža.

"Prije svega izražavam sućut obitelji preminulog dječaka i svim ozlijeđenima brzi oporavak, Pobijedili smo zasluženo, iako samo imali dobrog protivnika. Bilo je šansi na obje strane, ali kad sumiramo pobijedili smo zasluženo. Čestitam igračima na pobjedi, sad možemo ovaj odmor dobro iskoristiti i pripremiti se za ono što nam slijedi", rekao je Bjelica u uvodu konferencije za medije nakon utakmice.

Koliko mu je bilo teško pripremiti momčad s obzirom na to da je ova utakmica bila odgođena?

"Odradili smo u petak trening uvjereni da se igra u subotu, a kasnije smo čuli da se igra u nedjelju. Onda smo u subotu malo mijenjali trening. Naravno da nije optimalna priprema, znamo kakva je tragedija u pitanju, ali kad se pobijedi ispada da je sve bilo dobro."

Na novinarsko pitanje o mogućem povratku Mislava Oršića kazao je:

"Što se tiče Oršića, svi znamo tko je on i što je dao Dinamu. Ne bih komentirao njegove izjave. Drago mi je da se želi vratiti, ali raspravit ćemo tu temu i onda odlučiti."

Hoće li biti odlazaka, je li ovo nekome bila zadnja utakmica za Dinamo?

"Nije se nitko oprostio, sve je otvoreno. Sljedećih dana će se nešto više znati. Ne možemo prijaviti nove igrače protiv Arsenala i Milana, moramo voditi i računa o tome i ne smijemo ostati na 14-15 igrača."

Dao je trener Dinama i generalnu ocjenu na ovu polusezonu.

"Generalno, polučio je Dinamo veliki uspjeh ulaskom u Ligu prvaka, to mora biti svima na ponos. I način na koji smo se prezentirali bio je više nego dobar. Što se tiče HNL-a, ovaj je rezultat ispod očekivanja, ne zadovljava nas. Bez traženja alibija, spletom okolnosti mi nemamo 40-ak bodova, koje smo igrama zaslužili. Nismo kukali, tako je kako jest, vrlo atipična jesen. Neobično puno izostanaka, što je uzrok toga, interno ćemo raspraviti. Ali, vidite i pomoćni sudac se ozlijedio, a ne treniraju ga Bjelica i Jakirović, haha. Puno je razloga, nedostatak alternativa nas je tjerao da stavimo igrače, koji nisu 100 posto. Onda se hvataš za slamku i to s ove distance izgledaju kao greške, ali takve su bile okolnosti."

Jednog je svog igrača prozvao legendom.

"Morali smo i ovu utakmicu odigrati na mišiće, sami si zabijemo gol. Kažem, baš atipična sezone, moraš se boriti protiv tih stvari, vjerovati u sebe i igrače. Kome je lagano u životu? To je uvijek zeleno-žuto-crveno. Nekad te na zelenom valu uhvati zeleno i prođeš lagano, nekad te crveno zaustavi i ne možeš nikamo. Ali izdignuli su se dečki iznad tih problema, četiri igrača su nam otpala zadnji dan. I još nešto! Theophile je u subotu bio pod jakom migrenom, svašta smo mu dali, mnogi bi rekli da su iscrpljeni i da ne mogu igrati, ali on je rekao: 'ja igram, treneru!" I odigrao je sjajnu utakmicu, kao u najboljim danima, on je legenda i to Dinamovi navijači moraju znati."