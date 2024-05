Bivši vatreni jednim je potezom sve ostavio u čudu: 'Ovdje sam rođen, tu mi žive roditelji...'

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se početkom ovoga tjedna za vrlo zahtjevne prijateljske utakmice koje će igrati protiv Engleske i Italije. Bit će to ujedno i debi novog izbornika, BiH-legende Sergeja Barbareza. Ne samo to, Barbarezu će to biti prve dvije utakmice uopće u njegovoj trenerskoj karijeri. Neka nova lica pozvao je BiH-stručni stožer, a među njima je i Nikola Katić.

Nekadašnji igrač Slaven Belupa, a kasnije i Hajduka, gdje je bio na posudbi iz švicarskog Rangersa odlučio je promijeniti svoje nogometno državljanstvo pa nastupati za Bosnu i Hercegovinu. Katić je nastupao za mlade reprezentacije Hrvatske, a upisao je i jedan nastup za seniorski sastav. Sada se, na početku prve repreentativne akcije s BiH obratio medijima.

- Moje prvo okupljanje, dobrodošlica od svih u stožeru je bila odlična, reakcija u profesionalnom noogmetu mora biti brza, sada je sve pozitivno. Inače, prvi put sam kontaktiran od Saveza kako treba. Bosna i Hercegovina je moja država, tu žive moji roditelji. Emir Spahić je došao kod mene kući. Saša Papac je došao kod mene, Ninoslav Milenković je zvao, vidio sam da ovaj stožer ozbiljno računa na mene, oduševili su me - rekao je Katić pa dodao:

- Reprezentacija je nešto veliko, uvijek me vodila ta neka želja, krenuo sam iz male sredine, nisam imao nikakve uvjete i to me vodilo. Ostvario sam velike stvari, mislim da me čeka još velikih stvari, na meni ja da radim, trudit ću se da maksimalno pomognem reprezentaciji - zaključio je Katić.