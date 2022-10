Bivši igrač Barce i Bayerna zbog utakmice očev sprovod gledao na mobitelu

Arturo Vidal (35) dobro je poznato ime i onima koji nisu najstrastveniji pratitelji nogometa. Nekadašnji igrač Barcelone, Bayerna te Intera danas na zalasku karijere igra u brazilskom Flamengu gdje uživa. No, njegovu idilu prekinula je velika bol.

Njegov otac Erasmo Vidal preminuo je prije četiri dana u 63. godini života od posljedica srčanog udara.

Klubovi u većini slučajeva daju igračima nekoliko dana slobodno kako bi se oprostili od članova obitelji, no Vidal se nije pojavio na sahrani. Imao je utakmicu. Njegov Flamengo je prije dva dana igrao prvu utakmicu finala Kupa protiv Corinthiansa (0-0), a Vidal je u igru ušao u 65. minuti.

FIM DE JOGO NA ARENA! O Flamengo empata com o Corinthians em 0 a 0 na partida de ida da final da Copa do Brasil. A volta é no Maraca! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/xqqttY4Wzp