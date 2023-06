Bivši finalist Roland Garrosa: 'Đoković u dubini duše podržava Rusiju. Srbija šalje plaćenike'

Bivši četvrti tenisač svijeta i nekadašnji finalist Roland Garrosa, Ukrajinac Andrei Medvedev dao je intervju za portal Nova.rs i govorio o ruskoj agresiji i Novaku Đokoviću za kojeg smatra da podržava Putina i Rusiju. Govorio je o tenisu pa potom i svim užasima kroz koje prolazi njegov narod te kako kakvo mišljenje imaju o Rusima.

- Nisam gledao puno mečeva u prvom tjednu Roland Garrosa, trebate razumjeti da sam bio u Ukrajini i tek sam onda doputovao u Pariz. Prije početka turnira, Carlos Alcaraz me je najviše impresionirao. S druge strane imamo Ruuda, Novaka sa svojim iskustvom, tu je Sasha Zverev… Svi mogu pobjeđivati i otići daleko - smatra Medvedev koji se onda okrenuo ruskoj agresiji na Ukrajinu.

- Poslao je nešto novca Sergiju Stahovskom na početku rata, ali u dubini duše on podržava Rusiju. Ne može on protiv svog oca Srđana, oni su zajedno. Ne može se dogoditi da je sin protiv Rusa, a otac za Ruse i da nemaju sukob… Ne vjerujem u tu priču. Novak je inteligentan momak, ne izražava osobni stav u javnosti. Ali to je moja zemlja, živio sam tamo i nikada je nisam napustio tijekom rata, a izgubio sam mnoge prijatelje.

Andreï Medvedev - Internationaux de France de Tennis Roland Garros 2023 à Paris le 5 juin 2023. © Chryslène Caillaud / Panoramic / Bestimage Roland Garros 2023 French Open Tennis Tournament in Paris on june 5th 2023 Photo: Chryslene Caillaud / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE Foto: Chryslene Caillaud / Panoramic

- Moram reći da sam veliki navijač Novaka Đokovića i nemam ništa protiv njega. Razumijem da su u Srbiji za Ruse, mole se za Ruse i misle da su Rusi nešto posebno. Za nas Ukrajince nisu ništa. Novak to ne zna, on vjeruje u ono što ruska propaganda kaže. I ne krivim ga što, duboko u svom srcu, podržava svoje rusku braću, a ne nepoznate Ukrajince. Razumijem to - smatra bivši tenisač.

- Srbi su otišli boriti se za Rusiju kao plaćenici. Ne za Ukrajinu, već za Rusiju. Novak je divan, ali je u teškoj situaciji. Duboko u sebi kada večera s obitelji, moli se za Rusiju. Ruska propaganda otišla je toliko daleko, ako ste iz Srbije, ušla je u vaše umove, da je teško riješiti se toga. Đoković trenutno igra tenis i ne izlazi iz tih okvira, ima dovoljno drugih problema - smatra Medvedev.