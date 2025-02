Bivši dinamovac uputio packu prema Maksimiru: 'To što rade teško može izaći na dobro...'

Iza NK Rijeke, lidera HNL-a, fenomenalnih je deset dana. U tri iznimno važna dvoboja momčad Radomira Đalovića prvo je upisala gostujuću ligašku 2:0 pobjedu protiv Osijeka, potom na Rujevici u ligaškom derbiju razmontirala Dinamo 4:0, da bi sredinom tjedna u četvrtfinalu Kupa nadjačala Hajduk na Poljudu 3:1. Velik je to povratnički niz Riječana nakon dva poraza u nizu, protiv Varaždina i Istre. Pokazalo se da ti porazi nisu nimalo srušili niti demoralizirali momčad.

O sjajnom momentumu Rijeke, koju u subotu u sklopu 24. kola HNL-a očekuje gostovanje kod Gorice, porazgovarali smo s bivšim hrvatskim reprezentativcem Danielom Šarićem (52), čovjekom koji je na poziciji desnog beka u dva navrata igrao za Rijeku (od 1991. do 1993. i od 2003. do 2007.), ali i čovjekom koji je nosio dres Dinama, Panathinaikosa i Sportinga iz Gijóna te upisao 29 nastupa za vatrene.

– U ovom trenutku sve u klubu izgleda savršeno. Vidjeli smo da je na kraju polusezone Rijeka prodala bitne igrače (nap. a. Galešić, Pašalić i Smolčić) i da je tu bilo puno negodovanja sa svih strana, ali Rijeka je već imala dosta dobar roster i još se dobro pojačala, pa se te prodaje igrača nisu osjetile. Rijeka igra sjajan nogomet, pobjeđuje vrlo uvjerljivo i najbolje hrvatske klubove. Rekao bih da je u ovom trenutku glavni kandidat za osvojiti prvenstvo – započeo je Šarić.

Što generalno mislite o tom poslovanju Rijeke s konstantnim prodajama igrača i pronalaženjem novih alternativa za male ili nikakve novce?

- Prije svega, klubovi u Hrvatskoj moraju tako prodavati ako žele normalno funkcionirati i održati se na životu. A što se tiče skautinga, očito je da je to sve na razini. Jako se dobro prate igrači koji bi u datom trenutku trebali zamijeniti igrače koji odu. Ili imaju spremne alternative u nogometnoj školi, ili dovode potentne igrače koji nisu baš 'no name'. Naravno, nemoguće je pogoditi sa svakim igračem, ali ako pogodiš s više od 70 posto igrača, znači da radiš jako dobar posao. Rijeka je i odlična sredina za te igrače koji nisu velike zvijezde i žele se dokazati jer nemaju ni približno takav pritisak kao u Dinamu ili Hajduku.

Poznajete se sa sadašnjim trenerom Rijeke Radomirom Đalovićem. Što mislite o njemu?

– Bio sam u stožeru prve ekipe Rijeke kad je on bio igrač, jako dobro ga poznajem. Dok je bio igrač, uvijek je bio veliki radnik i davao je sve od sebe, to je bilo neupitno. Trenerska karijera mu je dosta kratka, ali u tom kratkom razdoblju vrlo uspješna. Često su ljudi u nogometnu skeptični što se tiče mladih i neiskusnih trenera, a Đalović je dokaz da im treba dati priliku – rekao je Šarić, pa na temu trenera u HNL-u dodao:

– U Rijeci se trenerima ne gleda svaki poraz, mirniji su u svojem radu i imaju puno više mogućnosti usredotočiti se na posvećivanje svojem poslu. Manje je stresa. Pogledajmo samo ovu sezonu. Dinamo je potrošio jako puno novca na trenere ove sezone, Cannavaro im je već treći trener u pola godine. To teško može izaći na dobro bez obzira na kvalitete trenera ili igrača. Svaki trener ima neke svoje ideje, a kad stalno nešto mijenjate, teško se možete stabilizirati.

Rijeka u kontekstu kadroviranja znatno češće dovodi domaće nogometaše, ili barem nogometaše iz našeg govornog područja, u odnosu na Dinamo i Hajduk. Donosi li to neku prevagu u ovim trenucima?

– Rezultat pokazuje da donosi i da je taj princip pametan. Rijeka generalno ne želi ulagati previše novca u dovođenje igrača, takva je politika kluba. Klub je više orijentiran na dovođenje igrača iz naše lige, igrača koji puno bolje poznaju našu ligu, a i igrače koje skauti iz kluba puno bolje poznaju. Recimo, Fruk koji je stigao iz Gorice sada igra na nivou reprezentacije. Rijeka sve te HNL igrače pomno prati dugi niz godina, a kad dovodite nekog igrača izvana, sigurno ne možete znati isto toliko o njemu. Nisam protiv stranih igrača, ali uzevši u obzir kolike plaće im klubovi često moraju dati, oni bi morali raditi baš ozbiljnu prevagu kako bi te plaće opravdali, a to rijetko rade. Kad ima mnogo stranih igrača, teže je i kreirati dobru atmosferu unutar svlačionice.

S našim sugovornikom dotaknuli smo se i šire teme stabilnosti i kontinuiranih načela unutar Rijeke kao kluba.

– I kad su rezultati bolji, i kad su rezultati lošiji, Rijeka funkcionira isto. Klub ima jednog gazdu i točno se zna koja je politika kluba, tko što radi i kako se radi. Ta stabilnost i kontinuitet jako su dobra stvar. Bitno je znati što želiš i ustrajati u tome, a to Rijeka radi već sad više od deset godina i rezultati toga se vide.

Budući da je Šarić bivši desni bek Rijeke koji se otisnuo prema europskom nogometu i nastupanju za hrvatsku reprezentaciju, bilo je iznimno prigodno za kraj razgovora pitati ga za mišljenje o Ivanu Smolčiću, donedavnom desnom beku Rijeke koji je u početku svojeg razdoblja u talijanskom prvoligašu Comu itekako impresionirao, a prije toga je pružao kontinuitet sjajnih igara i u dresu Rijeke. Je li Smolčić potencijal za reprezentaciju?

– U samim počecima nije. On je u biti po vokaciji stoper, pozicija beka nije bila njegova pozicija, ali je na njoj konstantno pružao izvanredne izvedbe. Dosegnuo je ozbiljnu i vrhunsku razinu nogometa, pogotovo sada u talijanskoj ligi. On je bez problema ozbiljna opcija i kandidat za desnu stranu obrane u hrvatskoj reprezentaciji. To je dečko koji je svojim trudom postigao maksimum, pogotovo na toj poziciji. Jednostavno strašno dobro igra – zaključio je Daniel Šarić.