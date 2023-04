Bivša djevojka Davora Šukera danas je milijunašica. Posjeduje luksuznu vilu i ogromno bogatstvo

Poznata španjolska glumica i voditeljica Ana Obregon bila je 90-ih godina prošlog stoljeća djevojka bivšeg predsjednika HNS-a te nekadašnje zlatne kopačke Davora Šukera. Njih su dvoje bili zajedno tri godine i to kada je legendarni vatreni bio na vrhuncu slave i tresao suparničke mreže za Real Madrid. On ju je čak zaprosio, no ona ga je odbila i nije se htjela udati za njega.

Ana Obregon je 1992. godine s Alessandrom Lecquiom dobila sina Alexa, koji je nažalost preminuo od raka 2020. godine. Nedavno je Ana proslavila 68. rođendan, a svjetski mediji raspisali su kako joj je surogat majka u Miamiju rodila kćer. No, španjolska voditeljica je odlučila prekinuti nagađanja i objasniti cijelu istinu o malenoj Ani Sandri koja je na svijet došla 20. ožujka nakon što se u španjolskoj javnosti pokrenula velika rasprava kako u 69. godini može postati majka.

Obregon je sada otkrila kako nije riječ o njezinoj kćeri, već unuci jer se njezin sin Alex dok je još bio živ odlučio na kriopohranu spolnih stanica. Danas su se španjolski mediji razglabali o tome kakvo će bogatstvo od bake naslijediti Ana Sandra, a tvrde da je riječ o brojci od enormnih 30 milijuna eura.

Ana Obregon dio bogatstva može zahvaliti svom ocu i njegovom poslu s nekretninama. Nekadašnja Šukerova djevojka vlasnica je luksuzne vile koja se nalazi na 338 četvornih metara u bogatog sjevernoj madridskoj četvrti La Moraleji.