Bio je legendarni trener, a sada je šokirao svijet svojom odlukom! Preuzet će golemu ulogu

Jedna od najvećih vijesti nogometnog svijeta u listopadu, ali i u širem periodu, je povratak Jürgena Kloppa u nogomet. Ovog mjeseca službeno je potvrđeno da će vrhunski njemački strateg od 1. siječnja 2025. godine početi s poslom na poziciji šefa globalnog nogometa u Red Bullu.

Osam klubova u vlasništvu

Objava je to koja je iznjedrila mnogo reakcija u svijetu nogometa, a te reakcije poglavito su se bazirale na "nedosljednost" Kloppa, kako su mnogi okarakterizirali ovaj potez. Naime, Klopp je 26. siječnja ove godine objavio priopćenje u kojem je rekao da na kraju sezone 2023./2024. napušta Liverpool nakon devet godina jer mu ponestaje energije. Odradio je sezonu do kraja svibnja, a potom otišao na zasluženi odmor. Mnogi mu zamjeraju tu izjavu s energijom, smatrajući da ovako brzo preuzimanje novog posla automatski znači da je lagao s tvrdnjom o nedostatku energije. Taj narativ zapravo gotovo da i nema smisla, prvenstveno jer ne možemo mi znati koliko je vremena Kloppu potrebno da napuni baterije i vrati energiju. Čovjek se nekoliko mjeseci odmorio i sad je spreman za nove izazove.

A ovaj izazov uistinu je nešto potpuno novo u Kloppovoj karijeri. Trener koji je od 2001. do 2024. obnašao isključivo trenersku funkciju na dnevnoj bazi i uz aut-liniju sad će se morati prebaciti u ured, iz trenirke u odijelo, te djelovati u nogometu sa znatno šireg i dugoročnijeg aspekta. Puno ljudi zbunjeno je i u nogometnom javnom prostoru ispituje što će to točno on raditi kao šef globalnog nogometa Red Bulla. Ukratko, njegov posao je stvoriti stratešku dugoročnu viziju za sve nogometne klubove koji su pod okriljem Red Bulla. Ti klubovi su, redom, RB Leipzig, RB Salzburg, New York Red Bulls, brazilski klubovi RB Bragantino i RB Brasil, japanski klub Omiya Ardija, potom RB Ghana te austrijski mlađi brat Salzburga, Liefering. Osim tih klubova koji su u Red Bullovu vlasništvu, tvrtka primarno poznata po energetskom piću također je i vlasnik engleskog drugoligaša Leedsa te francuskog drugoligaša Paris FC-a.

Dakle, Klopp će pod svojom ingerencijom i pod svojim nadzorom imati osam klubova koji su u potpunosti pod Red Bullom te dva u kojima imaju određen udio vlasništva. Ono za što je zadužen bit će nadzor i savjetovanje u aspektima trenerske filozofije, razvoja igrača i skautinga. Dakle, svi treneri, direktori i ostali djelatnici spomenutih klubova odgovarat će upravo Kloppu koji će predstavljati Red Bullovu produženu ruku za komunikaciju i odlučivanje iz perspektive cjelokupnog Red Bullova konglomerata. Klopp je povodom predstavljanja novog angažmana sam izjavio da ovu poziciju više smatra mentorskom, no povijest pozicije pokazuje nam da je šef nogometa u Red Bullu nekad morao donositi i teške odluke, davati otkaze ili mijenjati strateške obrasce klubova.

Prije Kloppa tu je dužnost, s početkom u 2015. godini, obnašao Oliver Mintzlaff, bivši atletičar koji je 2022. godine postao šef korporativnih projekata i novih investicija za cjelokupan Red Bullov brend te je od tada pozicija šefa globalnog nogometa bila upražnjena. Mintzlaff je bio poznat po tome da je uvelike utjecao na određene politike unutar klubova te da ih se nije libio mijenjati ako ih je smatrao neprikladnima ili nedovoljno dobrima. Isto je do 2015. godine prije Mintzlaffa činio Gerard Houllier, čovjek najpoznatiji po angažmanu na klupi Liverpoola, baš kao i Klopp.

Od Haalanda do Gvardiola

Pozicija šefa globalnog nogometa u Red Bullu nedvojbeno je jedna od najvažnijih u nogometnom svijetu. Povijest nam pokazuje da je sistem Red Bulla proizveo, ili barem afirmirao, mnoge vrhunske svjetske nogometaše u proteklim godinama, velika imena kao što su Erling Haaland, Sadio Mane, Dani Olmo, Joško Gvardiol, Dominik Szoboszlai, Ibrahim Konate, Dayot Upamecano i brojni drugi. Hoće li ovaj gigant s osam klubova (plus još dva) s Kloppovim znanjima, energijom i iskustvom dodatno procvjetati ili će Nijemac ipak shvatiti da mu više odgovara trenerski posao, možda ćemo saznati već tijekom iduće godine.

