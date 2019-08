Biciklom je prošla Južnu Ameriku, a sada je glavna Hamiltonova karika

O životu Lewisa Hamiltona zna se gotovo sve. Od njegovih vozačkih vještina do privatnog života. Svi ga povezuju s nekolicinom djevojaka, kažu da voli zabave, mlad je i razuzdan te stalno nešto mijenja... Ipak, jedna je osoba u njegovu životu konstanta.

Na svakoj utrci, na svim pripremama, treninzima i u životu općenito iza Lewisa Hamiltona uvijek hoda jedna žena – Angela Cullen.

Spoj sporta i znanosti

Ona mu je sve, vjerojatno i najvažniji član u klanu. Njezine su dužnosti razne, od toga da ga budi, vozi do staze, naručuje mu hranu, druži se s VIP gostima. Osim toga, njegov je fizioterapeut uz sve ostale dužnosti.

Od 2015. godine radi za Hinsta Performance, grupu medicinskih stručnjaka koji ljude vode kroz život. Tako i Hamiltona.

No kako se Cullen našla u toj cijeloj priči?

– Rođena sam i odrasla na Novom Zelandu, poznatom po aktivnostima na otvorenom. Bila sam natjecateljski nastrojena i uključena u sve sportove. Hokej sam igrala u mlađim uzrastima za Novi Zeland. Voljela sam izazove, voljela sam izvlačiti ono najbolje iz sebe. U školi sam voljela matematiku, znanost, fiziologiju, anatomiju i fiziku...

Tako sam došla do diplome iz zdravstvenih znanosti i fizioterapije. Spojilo je to moju ljubav prema znanosti i strast prema sportu i zanimanje za tjelesne performanse – rekla je u jednom intervjuu Angela.

Nakon diplome otputovala je u Veliku Britaniju. U početku je radila sa sprinterima, no radila je i sa svim sportašima na stazi.

– Sprinteri su formula 1 atletike. Osim što sam radila s njima, putovala sam s britanskom olimpijskom reprezentacijom na OI u Ateni gdje smo pobijedili u štafeti 4 x 100 metara i sudjelovala sam više puta na svjetskim prvenstvima u atletici i britanskom triatlonu, trenažnim kampovima i natjecanjima.

No Angela je prije svega zanimljiva osoba i avanturist.

– Godine 2006. provela sam ciklus vožnje po Južnoj Americi, vozeći se biciklom iz Ushuaije, najjužnijeg grada svijeta, sve do vrha Kolumbije. Budući da je to bilo prije pametnih telefona i prije vremena GPS-a, koristili smo jednu topografsku kartu cijele Južne Amerike da nas vodi 1500 kilometara uz kontinent. Prešli smo Ande 14 puta vozeći se biciklom na visinama od 5000 metara, prešli smo pustinju Atacama i slane vode Bolivije. Pet smo puta bili prisiljeni voziti više od 250 kilometara u jednom danu u potrazi za hranom i vodom – prepričala je.

Nije ni čudo da je sada životna trenerica Lewisa Hamiltona kada ima takvo iskustvo.

Angela je dobra fizioterapeutkinja i terapeutkinja uopće, sve razumije, zna što mu treba i kako se i što mora raditi, a Lewisa stavlja ispred svega.

– Lewis vjeruje Angeli da će sve napraviti dobro, baš onako kako treba biti. Njegova pića prije utrke, njegov oporavak nakon, sve. Dobro razumiju jedno drugo – kaže Pete McKnight, direktor Hinste.

A očito je da sve funkcionira jer Lewis Hamilton ima pet naslova svjetskog prvaka, a ove je sezone u 11 odvoženih utrka Britanac pobijedio u sedam njih. Što se tiče utrka i performansa na stazi, problema, izgleda, nema. No u privatnom životu Hamilton stvara sliku o sebi kao razuzdanom hedonistu.

No Cullen ga brani i govori drugačije.

Hamilton rijetko pije alkohol

– Provela sam s njim cijelu godinu i možda smo partijali četiri puta. On povremeno radi lude stvari, ali ne više od prosječnog čovjeka. Ako ima trotjedni oporavak između utrka, popit će piće da bi proslavio pobjedu u utrci, ali ako je sljedeći tjedan utrka, neće uopće piti. On je nevjerojatno nadaren i predan sportaš – rekla je 2016. godine kada je Hamilton ostao bez naslova koji je osvojio Nico Rosberg.

Pojasnila je Cullen i što radi.

– Moj je posao eliminirati sve vanjske čimbenike tako da on mora razmišljati samo o svojoj vožnji i ne mora se brinuti ni za što drugo. Ne postoji dan ili utrka na kojoj, kada odem, ne dobijem poruku kojom mi zahvaljuje za ono što radim. Nisam netko tko samo obavlja posao jer je uzbudljiv. Moram raditi za nekoga kome stvarno želim pomoći, a on to zaista usadi u mene. Obožavam rješavati probleme, a vikendi kad se održavaju utrke formule 1 pružaju mi brojne izazove.

Svijet formule 1 tako je postao i njezin svijet. Iako je majka dvoje djece i ima obitelj, sve uspije staviti u ravnotežu.

– Volim svoj posao i radujem se svakom danu i svakoj utrci. I na kraju vikenda i utrke, radujem se povratku kući i provođenju vremena sa svojom obitelji. Održavanje ravnoteže između posla i života presudno je za moj održivi učinak. Dugoročno se radujem nastavku biciklističkog putovanja od Kolumbije, preko Amerike do Aljaske, Rusije, Azije, Europe i Afrike, ali to će pričekati do odlaska u mirovinu.