Bez zdravih igrača ne pomaže nijedna taktika

Hrvatski rukometaši igraju danas deveti put u polufinalu na europskim prvenstvima. Toliko je puta u polufinalu bila još samo Španjolska, Danska je bila osam puta, Francuska i Švedska po šest puta... Izborniku Lini Červaru ovo je peti europski polufinale. U prethodna četiri, dva je puta ušao u finale i bio drugi (2008. i 2010.) te dva puta izgubio obje utakmice u završnici i osvojio četvrto mjesto (2004. i 2006.). Od četiri polufinalista, samo je Španjolska već bila europski prvak, i to prije dvije godine u Hrvatskoj. Norveška, Hrvatska i Slovenija love prvo europsko zlato. Inače, Hrvatska je dva puta igrala u finalu, Slovenija jednom, a Norveška nijednom.

Sagosen nije jedina opasnost

– Ušli smo u borbu za medalje. Za suparnika smo dobili Norvešku, koja je favorit jer je dva puta zaredom bila svjetski doprvak. No, trenutačno mi je najbitnije zdravlje igrača. Duboko u sebi vjerujem da će Igor Karačić i Luka Cindrić biti spremni za polufinale. Malo mi je nevjerojatno da bismo bez Cindrića mogli ostati već treći put zaredom na velikim natjecanjima u trenutku kad nam najviše treba – istaknuo je Lino Červar.

Igor Karačić obratio se javnosti u kratkom videu u kojem kaže da je nemoguće da ne igra, ako treba makar i s jednom nogom.

– Puno će toga večeras biti odlučujuće. Za suparnika imamo reprezentaciju koja je na ovom turniru dosad najviše pokazala. Ima svih osam pobjeda. Norveška od sve četiri reprezentacije ima najveći rejting. Nije nevažno ni to što je Norveška blizu Švedske, pa očekujem mnogo njihovih navijača na tribinama nogometnog stadiona Hammarbyja – kaže izbornik Lino Červar.

Norveška ima niz sjajnih igrača koje predvodi Sander Sagosen, igrač francuskog PSG-a. On je i najbolji strijelac EP-a, i to s utakmicom manje jer nije igrao protiv Slovenije.

– Ne čini Norvešku samo taj jedan igrač. Uz Sagosena, koji je trenutačno najbolji svjetski rukometaš, ima i odlične igrače u vanjskoj liniji poput Johannssena i O’Sullivana. Ima Norveška i brza krila, odličnog Bergeruda na vratima. To je dinamična momčad koja vrlo brzo dolazi od svojih do suparničkih vrata. Dobro je složena i za nas će to biti vrlo zahtjevna utakmica. Da bismo pobijedili, moralo bi nam se posložiti dosta sitnica. Primjerice da zdravstveni bilten bude dobar, da budemo koncentrirani svih 60 minuta – ističe Červar.

Sigurno ste već analizirali Norvežane?

– Naravno, gledao sam kako igraju protiv obrane 6-0, kako igraju protiv obrane 5-1. Naša obrana mora biti odlična. Još nisam odlučio s kojom ćemo obranom započeti susret. Znam samo da protiv Španjolske obrana 5-1 nije funkcionirala. I budemo li tako igrali danas protiv Norvežana, nećemo imati šanse za ulazak u finale. Što se tiče njihove obrane, igraju uglavnom 6-0. To bi za nas mogao biti veliki problem ne budu li mogli igrati Karačić i Cindrić – istaknuo je naš izbornik.

Ulazak u finale donosi nam osim sigurne medalje i neke lijepe dodatke. Primjerice, izravni plasman na Europsko prvenstvo koje će 2022. godine održati u Mađarskoj i Slovačkoj. Naslov europskog prvaka donosi nam još puno toga lijepoga – izravni odlazak na Olimpijske igre u Tokio, ali i izravni plasman na SP 2021. u Egiptu. Ako već izgubimo, nije nevažno osvojiti barem broncu, a potom navijati za Norvežane jer ako oni osvoje zlato, Hrvatska će biti domaćin kvalifikacija za Olimpijske igre, što nije baš nebitno.

Horvat opet puca sedmerce

– Moram istaknuti da smo u susretima s Njemačkom i Španjolskom pokazali da smo i psihički vrlo čvrsti i snažni. Vraćali smo se iz velikog minusa, a malo koja reprezentacija to može – naglasio je Červar.

Tko će šutirati prvi sedmerac protiv Norvežana?

– Vjerojatno Horvat – zaključio je izbornik.

Samo da taj sedmerac ne bude u zadnjoj sekundi i ponovno odlučujući...

