Beram i Ćaćić osvojile 'Boksačku kraljicu'

U vrijeme kada je ukinuta skijaška Snježna kraljica (nadamo se ne trajno), u sportskom Zagrebu rodila se Boksačka kraljica, istoimeni turnir koji ima ambiciju postati tradicionalan. A u njegovu prvom izdanju zablistale dvije naše najbolje boksačice, olimpijka iz Tokija Nikolina Ćaćić (57 kg) te potencijalna pariška olimpijka Sara Beram (60 kg).

Ćaćić je jednoglasnom odlukom sudaca pobijedila Dankinju Michelle Eriksen nakon čega je kazala:

– Nakon što mi prošla godina, zbog ozljede vratnog dijela kralježnice, nije bila najbolja, pa se to moralo pažljivo sanirati, jako sam zahvalna što sam ponovno u ringu. I tako sam u posljednja dva tjedna imala četiri teška meča.

Dva je odradila na Prvenstvu Europe do 22 godine na kojem je osvojila broncu, a dva u Zagrebu.

– Bilo je upitno hoću li nastupiti na Prvenstvu Europe, a i promijenila sam kategoriju pa sam iz 52 kilograma otišla u težinsku skupinu do 57 kg. Učinila sam to jer sam teško skidala kilograme pa sada trener i ja gledamo u kojoj ću kategoriji, do 54 ili do 57 kg, ići na olimpijske kvalifikacije u Milanu u veljači.

A taj turnir, prvi od dva kvalifikacijska za Olimpijske igre u Parizu, u središtu je zanimanja i Sare Beram. Nju još žulja nepravda koju je doživjela na Europskim igrama, što je bila njezina prva prilika za vađenje olimpijske vize.

– Pet mjeseci nisam imala meč i prvi mi je bio na ovom turniru protiv bivše svjetske prvakinje Poljakinje koju sam uspjela pobijediti.

Pobijedila je Sara i švicarsku Hrvaticu Anamariju Milisic te osvojila turnir.

– Anamarija mi je dobra poznanica i s njom ponekad spariram kad dođe u Zagreb radi sparinga s Nikolinom Ćaćić.

Sve ovo u funkciji je priprema za olimpijske kvalifikacije i super je što ne moram nikamo putovati ni za sljedeći turnir, a to je Grand Prix koji će se u prvom dijelu prosinca održati opet u Zagrebu.