Nikolina Ćaćić boksačica turnira, Sara Beram pobijedila svjetsku prvakinju

U vrijeme kada je ukinuta (nadamo se ne za trajno) Snježna kraljica u sportskom Zagrebu rodila se Boksačka kraljica, istoimeni turnir koji ima ambiciju postati tradicionalnim.

A u njegovom prvom izdanju zablistale dvije naše najbolje boksačice, olimpijka iz Tokija Nikolina Ćaćić (57 kg) te potencijalna pariška olimpijka Sara Beram (60 kg).

Nakon što je u polufinalu svladala Rumunjku Nechitu, Ćaćić je jednoglasnom odlukom sudaca pobijedila Dankinju Michelle Eriksen nakon čega je kazala:

- Nakon što mi prošla godina, zbog ozljede vratnog dijela kralježnice, nije bila najbolja, pa smo to morali pažljivo sanirati, jako sam zahvalna što sam ponovo u ringu. I tako sam posljednja dva tjedna imala četiri teška meča.

Dva je odradila na Prvenstvu Europe do 22 godine gdje je osvojila broncu a dva u Zagrebu.

- Bilo je i upitno hoću li nastupiti na Prvenstvu Europe a i promijenila sam kategoriju pa sam iz 52 kilograma otišla u težinsku skupinu do 57 kg. Učinila sam to jer sam teško skidala kilograme pa sada trener i ja gledamo u kojoj kategoriji, da li do 54 ili do 57, da idem na olimpijske kvalifikacije u veljači u Milanu.

A taj turnir, prvi od dva kvalifikacijska za Olimpijske igre u Parizu, u središtu je zanimanja i Sare Beram koju još žulja nepravda koju je doživjela na Europskim igrama, što je bila prva prilika za vađenje olimpijske vize.

- Pet mjeseci nisam imala meč i prvi koji sam radila bio je na ovom turniru protiv bivše svjetske prvakinje Poljakinje Sandre Kruk koju sam uspjela pobijediti.

Nakon što je u četvrtfinalu nadjačala bivšu svjetsku prvakinju, a potom i Srpkinju Klaru Ribak, pobijedila je Sara i švicarsku Hrvaticu Anamariju Milišić i osvojila turnir.

- Anamarija mi je dobra poznanica i s njom ponekad spariram kad dođe u Zagreb radi sparinga s Nikolinom Ćaćić. Sve ovo u funkciji je priprema za olimpijske kvalifikacije i super je što ne moram nigdje putovati niti za sljedeći turnir a to je Grand Prix koji će se, u prvom dijelu prosinca, održati opet u Zagrebu.

U finalnim borbama nastupile su još tri mlade Zagrepčanke, seniorska Lucija Ščrbec te mlađe seniorske Lavinija Jaić i Rebecca Blažan.

Pobjednice u olimpijskim kategorijama nagrađene su s 1200 eura a doprvakinje s po 450 eura.