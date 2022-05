BBB spremaju senzacionalnu koreografiju, spremna je i "spačka" za Torcidu

Dinamo večeras od 20 sati (Arenasport 1) dočekuje Hajduk na Maksimiru u najvećem derbiju hrvatskog sporta. Plavi su pobjedom 2:0 u Šibeniku prošlog vikenda već osigurali naslov prvaka, ali nema sumnje da će derbi svejedno biti vatren. Ne samo na travnjaku, već i na tribinama. A uvertira je krenula danima unaprijed.

Stadion je rasprodan, Bad Blue Boysi su se na proljeće definitivno probudili, a Torcida također stiže u velikom broju. Ususret derbiju najžešći navijači hrvatskog prvaka posvetili su rivalima poseban mural na kojemu je crtani lik Ptice Trkačice uz znakove na kojima piše "400 km" i "kmee kmee".

Mural je napravljen u Radničkoj ulici u Zagrebu, a lokacija nije ni najmanje slučajna. Naime, policijska ophodnja tim putem vodi Torcidu do južne maksimirske tribine tako da će Hajdukovi navijači na putu do stadiona morati gledati ovaj mural.

No, nije to jedina provokacija BBB-a prema Torcidi. Društvenim mrežama kruži video na kojem put Splita Bad Blue Boysi šalju Torcidi razglednice.

I to ne bilo kakve, već one na kojima se nalazi fotografija splitske rive 'obojane u plavo' i trofej HNL-a u kojem se nalazi 'omiljeni' desert fritule, uz stih iz istoimene pjesme Petra Graše 'sve bi da, da za nju, jednu malu fritulu...'. Razglednice su adresirane na klub navijača Hajduka, a tko zna i na kojim će privatnim adresama završiti.

BBB-i su pak za večerašnju utakmicu najavili spektakularnu koreografiju na tribinama. Na svojim društvenim mrežama BBB su poručili:

"Dođite na vrijeme na tribinu i pogledajte koreografiju Boysa

NA POČETKU DANAŠNJE UTAKMICE NA SJEVERNOJ TRIBINI IZVEST ĆE SE KOREOGRAFIJA

KOJOM ĆEMO "ZAOKRUŽITI" PRIČU KOJU SMO POČELI PRIJE 3 KOLA.

KAKO BI KOREOGRAFIJA U POTPUNOSTI USPJELA, DRŽITE SE SLJEDEĆIH UPUTA:

1. NA TRIBINI BUDITE NAJMANJE SAT VREMENA PRIJE POČETKA UTAKMICE. RAČUNAJTE NA GUŽVE NA ULAZU I KRENITE NA VRIJEME PREMA STADIONU!

2. PAPIRE ZA KOREOGRAFIJU NE DIRAJTE I ČEKAJTE UPUTE S RAZGLASA!

3. PRILIKOM DIZANJA PAPIRA NE KORISTITE PIROTEHNIKU!

4. PRIJE I TIJEKOM IZVOĐENJA KOREOGRAFIJE PRATITE UPUTE LJUDI ZADUŽENIH ZA IZVOĐENJE

KOREOGRAFIJE I UPUTE S RAZGLASA!

BAD BLUE BOYS"