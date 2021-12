Babić: Bila je ovo moja najteža borba, no ako treba ja ću i umrijeti za publiku

I svoj deseti profesionalni nastup Alen Babić završio je kao i prethodnih devet - nokautom. Deseta žrtva hrvatskog boksača, ovaj puta u Manchester Areni, bio je 30-godišnji francuski teškaš David Spilmont koji je u ovaj okršaj ušao sa 11 pobjeda i sedam poraza.

Borbu dogovorenu na osam rundi, hrvatski "Divljak" (The Savage) okončao je u šestoj dionici kada je svojim neumornim tempom konačno slomio 16 kilograma težeg i ponešto višeg protivnika. A ta dužina suparnikovih ruku predstavljala je Hrvatu problem pa se u jednom trenutku našao u nemaloj opasnosti.

Štoviše, krajem druge runde Babić je naletio na jedan lijevi kroše pa se, uz još nekoliko udaraca, načas zaljuljao no baš u tim trenucima zvono je označilo da je vrijeme za predah.

- Bila je ovo moja najteža profesionalna borba dosad. Mislio sam da će Spilmong pasti sam od sebe i to je bila moja velika pogreška. Nikad ne smiješ nekoga unaprijed otpisati. U borbu sam ušao kao favorit a ja se volim vidjeti kao autsajder.

Upitan da li ga je doista zvono spasilo, Babić se nasmijao i kazao:

- Nisam bio ugrožen. Pa ja imam jednako teške sparinge. Ispucao je puno udaraca, što nisam očekivao, i pogodio me nekoliko puta.

Osim što je dosegnuo skor 10-0, Babić je bio sretan i što je jednu vrlo izazovnu godinu okončao s pobjedom.

- Da bila je ovo vrlo teška godina, meni četvrta borba u šest mjeseci. Imao sam i glupu koronu i završetak godine iz snova.

Od trenutka predstavljanja pa do okončanja borbe, Alen je imao podršku publike.

- Hvala Manchesteru, hvala publiko. Vi ste ti zbog kojih se borim i ako treba i umrijet ću za vas.

Sve to govorio je u nazočnosti svog promotora Eddiea Hearna koji za njega ima planove u kategoriji niže takozvanom bridgeru, svojevrsnoj premosnici između lakoteškaša i velikih i teških tešakaša.

- Prije samo par tjedana Alen je prebolio COVID i vjerojatno se nije ni trebao boriti večeras no on je to silno želio. Alen je uvijek uzbudljiv borac pri čemu je večeras bilo i uzbudljivije no što smo očekivali. Ja bih ga htio vidjeti u bridgeru pa bih volio da mu dogovorimo eliminacijsku borbu za status prvog izazivača prvaka Oscara Rivasa. No, ovo što je pokazao danas neće biti dovoljno za Rivasa i on to zna. Premda je svih deset borbi okončao nokautom, i od toga je teško bolje, Alen ovu borbu mora prihvatiti kao veliku školu.

Svjestan toga je i Babićev trener Leonard Pijetraj koji je u pauzama između rundi govorio ovo:

- Probudi noge. Preblizu si mu, moraš biti pola koraka dalje. Zašto ideš na jedan udarac? Moraš brže raditi. Nemoj se namještati za udarac.

Već nakon prve runde, na čijem je samom početku Babić uzdrmao Francuza, Pijetraj je govorio:

- Nema opuštanja. Nije gotovo.

I doista, bila je to Babićeva najduža profesionalna borba, za jednu rundu duža od pobjede nad Benettom. A i tu borbu prekinuo je sudac, baš kao i ovu s time što je ovom prilikom zapravo protivnik izvjesio bijelu zastavu. Naime, nakon drugog mu brojanja (prvo je bilo u četvrtoj rundi), Spilmont je odustao od borbe. Ostao je klečati i nakon što je sudac odbrojao do deset pa ovom nije preostalo ništa drugo nego da proglasi tehnički nokaut.