Austrijski tenisač o Umagu: 'Najbliže je domaćem turniru izvan Austrije. Osjećam se kao kod kuće'

Pobjednik umaškog ATP turnira iz 2015., Austrijanac Dominic Thiem (ATP - 112.), plasirao se u drugo kolo 33. izdanja Plava Laguna Croatia Opena svladavši argentinskog kvalifikanta Facunda Bagnisa (ATP - 133.) sa 6-4, 7-5 nakon dvosatne borbe na središnjem stadionu u Stella Marisu.

Bio je to Thiemov pobjednički povratak i nastavak serije koju je započeo prije osam godina, a njegovi brojni navijači su gromoglasnim pljeskom pozdravljali svaki odličan potez osvajača US Opena iz 2020.

"Ovdje je uvijek puno austrijskih turista, ovo je najbliže domaćem turniru izvan Austrije. U Umagu se doista osjećam kao kod kuće", rekao je 29-godišnji Thiem koji je bio zadovoljan načinom na koji je svladao 33-godišnjeg Argentinca koji ga je prije godinu dana na Challengeru u Salzburgu pobijedio u tri seta.

"Uvijek je dobro imati iskustvo igranja, znati što možeš očekivati od suparnika. Mislim da je razina tenisa koji smo igrali bila visoka i to me čini zadovoljnim. U Umagu su uvijek teški, spori uvjeti, a to mi odgovara."

Prije osam godina, kad je u Umagu došao do svog drugog ATP naslova, Thiem je bio 21-godišnja zvijezda u usponu. Danas je u sličnoj poziciji njegov sljedeći suparnik, 21-godišnji Čeh Jiri Lehečka, kojemu će ovo biti premijerni ATP turnir na kojem je postavljen za prvog nositelja, što mu je donijelo i status slobodnog igrača u prvom kolu.

"Lehečka iza sebe ima daleko najbolju sezonu u karijeri. Odlično je odigrao početak sezone, igra vrlo brz tenis. Trenirali smo već više puta. Vjerujem da će to biti odličan meč i da moja prednost može biti u tome što sam ja već igrao u ovim uvjetima, a on nije", rekao je Thiem koji na umaškom turniru još ne zna za poraz (5-0).

"Gubio sam u Umagu puno puta, jer sam dolazio igrati i juniorske turnire. Na ATP turniru još nisam izgubio i nadam se da će tako biti i nakon sljedećeg meča", poručio je Austrijanac koji je u ovom tjednu pao na 112. mjesto ATP ljestvice.

"Naravno, da me to smeta i da bih želio biti bolje rangiran. No, vidjeli ste i danas kakav je to težak rad bio za pobjedu protiv 133. na ljestvici. Moram biti spreman tako se boriti za svaku pobjedu, a onda će i renking biti bolji."

