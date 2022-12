Austrijski mediji: 'Znate li što je zajedničko Argentini i Austriji? Jedine su s 3:0 pobijedile Hrvatsku u 2022.'

Austrijski mediju u izvještavanju nakon večerašnjeg poraza hrvatske nogometne reprezentacije s 0:3 od Argentine na svojim naslovima svi imaju ime Lioenela Messija, argentinske nogometne zvijezde, koja je zajedno s Juliom Alvarezom zapečatila daljnju sudbinu Hrvatske. Svima im je zajedničko to da pišu o “jasnoj” i “zasluženoj” pobjedi Argentinaca nad Hrvatima.

A umjesto junaka Livakovića prethodnih dana na gotovo svim naslovnicama austrijskih medija, danas se je ugurao Messi, koji se pod svaku cijenu želi domoći titule svjetskog prvaka. Jedine, koju još nema.

Austrijski dnevni list “Kurier” piše kako je pobjeda Argentine u polufinalu SP-a u Kataru nad Hrvatskom bila posve “jasna”. List potom s ponosom konstatira kako je argentinskoj i austrijskoj nogometnoj reprezentaciji zajedničko to, što su jedino one dvije pobijedile Hrvatsku u 2022. godini, i to s istim rezultatom od 3:0.

“Može biti da je pobjeda Argentine za nijansu vrednija, jer Messi & Co. su nakon večerašnje pobjede od 3:0 u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva”, ističe isti izvor.

Bečki “Die Presse” izvještava iz Zagreba i piše kako je “svaki gol koji je pao izazvao “potres” kod Hrvata. List navodi kako su navijači Vatrenih napravili pravu “gužvu” kako u Kataru, tako i u Zagrebu i Beču.

“Kleine Zeitung” piše da je “Lionel Messi začarobirao Argentinu da uđe u finale SP-a”. Ističe kako je Messi s jednim pogotkom i s dvije sjajne asistencije bio igrač utakmice.

“Österreich” pod naslovom “Hrvatska u polufinalu bez ikakve šanse. 3:0 -juriš Messijeve Argentine u finale” izvještava kako je dvostruko vodstvo “šokiralo” Hrvatsku, a da je Avarez dvostrukim pogotkom već dobrano prije kraja utakmice odlučio tko će biti prvi finalista SP-a.

“Der Standard” napominje kako Argentina ima “novi duo snova: genijalnog Messija i Alvareza”.

Tabloid “Heute” piše da je Hrvatska “izbačena” kao kandidat za finale i kako se sada “Messijev san nastavlja”.

I po izvještajima u medijima vidljivo je da samo vrijediš tako dugo dok si u vrhu i stalno pobjeđuješ. U suprotnom ideš u zapećak. Ali ne i Hrvatska koja je večeras izgubila, ali u subotu će se boriti za broncu s poraženim iz dvoboja Maroko - Francuska. Možda je na pomolu bronca zlatnog sjaja. I toga ima!