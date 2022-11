Antonio Franko: Plasmanom i izvedbom uopće nisam zadovoljan

Najbolji hrvatski paratriatlonac Antonio Franko osvojio je osmo mjesto na Svjetskom prvenstvu koje je održano u Abu Dhabiju. Franko je ove sezone bio treći na Europskom prvenstvu, ostvario je i dvije pobjede na Svjetskom kupu i s velikim ambicijama stigao je u Abu Dhabi, gdje je na koncu ukupno bio osmi s rezultatom 1:07:27 sati.

– Što se tiče staze i organizacije utrke, sve je bilo super. Svojim plasmanom i izvedbom uopće nisam zadovoljan, odradio sam to ispod svoje razine. Četiri utrke ove sezone bile su super, ova peta bila je katastrofa. No i to je sport, nemam sad više ništa nego detaljnije analizirati utrku, odmoriti se i krenuti u pripreme za sljedeću sezonu, koja je kvalifikacijska za Paraolimpijske igre u Parizu – rekao je Franko.