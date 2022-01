Ante Delija s Floride: Zasad ne vidim teškaša koji može nadjačati Ngannoua

Na način na koji to nitko nije očekivao, Francis Ngannou je u američkom Anaheimu pobijedio Cyrila Ganea i obranio naslov teškaškog prvaka UFC-a. A učinio je to pobijedivši na bodove po prvi put u svojoj karijeri. Naime, svih prethodnih 16 pobjeda Kamerunac je izborio prekidom, bilo da je nokautom ili podčinjavanjem, a kada bi borba otišla do sudačke odluke onda je uglavnom gubio (Zoumana Cisse, Stipe Miočić, Derrick Lewis).

Miočić mora nabaciti težinu

Pobjeda nad ovim sjajnim francuskim stand-up borcem, kojem je tajlandski boks bazična vještina, bila je u sportskom smislu velika ali je u onom poslovnom dijelu kod pobjednika ostala određena gorčina. Naime, predsjednik UFC-a Dana White nije se udostojio dodijeliti mu pojas, a on to uvijek čini, pa to da naslutiti određeno mimoilaženje oko novog ugovora.Ngannou zaziva bolji status (pretpostavljamo bolji ugovor), baš kao što je to svojedobno činio i Miočić, no čini se da ne nailazi na odaziv.

Kad već spominjemo Miočića i dalje je izvjesna enigma što će 39-godišnji američki Hrvat učiniti sa svojom karijerom i hoće li se uopće više boriti ako mu UFC ne ponudi trilogiju sa Ngannouom.

- Volio bih da Stipe dobije još 10 kilograma i da sa 113, 114 krene na Ngannoua. Tada bi imao više izgleda u ovom fizičkom dijelu priča. U tehničkom je, dakako, Stipe bolji - kazuje nam najbolji hrvatski MMA teškaš Ante Delija, koji se trenutno nalazi na Floridi (Deerfield Beach) gdje se u klubu Sanford MMA priprema za novu sezonu.

- Došao sam iza Nove godine i bit ću ovdje sveukupno dva mjeseca jer ovdje imam vrlo različitih sparing partnera, a onda ću se vratiti u Zagreb i pripremati s Cro Copom za novu sezonu u PFL-u. Premda mi ugovor ističe u veljači, realno je da će mi ga produljiti jer sam bio finalist Grand Prixa prošle sezone. Još jednu godinu želim biti u PFL-u a onda bih pokušao u UFC-u.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 09.11.2019., Zagreb - Borilacki spektakl KSW 51 u Areni Zagreb. Borba do 120kg, Ante Delija (Hrvatska) - Oli Thompson (Engleska). rPhoto: Igor Kralj/PIXSELL

Kao netko tko od ovog gladijatorskog sporta živi, Ante je sa zanimanjem pratio borbu Ngannoua i Ganea.

- Ngannou je nenormalno snažan i to je odlučilo, a ne tehnika. Štoviše, tehnički je bolji Gane no Kamerunac je tjelesno impresivan i to je presudilo.

Ante se u listopadu 2020. trebao boriti sa Ganeom no ta je borba otkazana jer mu organizacija PFL to nije dozvolila bez obzira što je on bio uvjeren da mu je odgovor istekao zajedno s pandemijskom pauzom. Što je to što je Ngannou uspio osujetiti kod francuskog teškaša.

- Slomio ga je svojom snagom. Nekoliko puta je Ganea pritisnuo na žicu, par puta ga je rušio i to je Francuzu oduzelo dosta energije. I moj "game plan" je bio da se što više hrvamo jer Gane je jako dobar na nogama, jako se dobro kreće i tu vrstu borbe s njim ne smijete prihvatiti.

Kakav se to borac mora pojaviti da sruši s prijestolja ovakva Ngannoua?

- Netko snažan poput njega, a ovog časa takvog u UFC-u nema. Možda će to za par godina biti Gane koji sada ima 31 godinu i ušao je u najbolje razdoblje za teškaše. Ngannou će ove godine imati 36, a za tri godine 39 i tu vidim Ganeovu priliku.

Foto: Reuters

Dakako, ukoliko Ngannou uopće ostane u UFC-u. A u pitanju je sport između njega i najjače svjetske organizacije slobodne borbe oko čega?

- Ngannou je ovo bila posljednja borba po starom ugovoru i on traži klauzulu da može nastupati i u boksu, u "crossover" borbi poput one između boksačkog šampiona Mayweathera i najpopularnijeg MMA borca McGregora. Ngannou bi se borio protiv Furyja a tu se diže zarada za cijeli život. Ne može on u boksačkom meču pobijediti Furyja ali može uzeti "nenormalan" novac. On bi za takav meč dobio dvostruko ako ne i trostruko više nego što je zaradio dosad u cijeloj MMA karijeri.

UFC mora platiti Ngannoua

Pa gdje je onda tu rješenje?

- Ako ga UFC želi zadržati, a ne dozvoljavaju mu mogućnost boksačkih mečeva, morat će ga bolje platiti. Morat će Ngannou ponuditi puno bolji ugovor no što je bio dosadašnji. Nažalost, vrhunski MMA borci višestruko su slabije plaćeni od vrhunskih boksača jer u boksu se 50 do 70 posto ukupne zarade od borbe daje borcima, a u UFC-u to nije ni 10 posto što je nepošteno. Pa nije normalno da neki youtuberi vični boksu u jednoj svojoj borbi zarade višestruko više nego svjetski prvak i njegov izazivač u UFC-u - kazuje Ante Delija.