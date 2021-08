Ante Delija nakon nevjerojatne pobjede: Ubijam Boga u sebi 15 godina!

Nakon savršeno provedene isplanirane taktike i bodovne pobjede nad favoriziranim Rusom Denisom Golcovim, najbolji hrvatski MMA teškaš Ante Delija (31) nije mogao suzdržati suze radosnice. Zapravo, bio je to prilično snažan izljev emocija.

Nakon što je izborio finale PFL organizacije i borbu za milijun dolara, javio nam se s Floride, iz Fort Lauderdalea, uoči polaska za Hrvatsku.

- Istina, bio sam prilično emotivan. Petnaest godina ja ubijam Boga u sebi, iza mene je šest operacija, i kada mi je sve to prošlo kroz glavu i kada sam shvatio koliko dobrog borca sam pobijedio, nisam mogao ostati ravnodušan. Pa čovjek je bio 91-postotni favorit u ovoj borbi, a meni su davali tek devet posto izgleda.

Pored svog standardnog trenera Stipe Drviša, uz Deliju je ovaj put bio i njegov mentor Mirko Filipović. Koliko mu je Cro Cop pomogao savjetima, a koliko svom prisutnošću?

- Mi jesmo složili taktiku zajedno, no meni je on pomogao svom prisutnošću puno više. To je bio posve drugačiji osjećaj nego inače.

Znači li to da kada imaš uz sebe takvo ime da će se rijetko tko usuditi sudački navlačiti za protivnika?

- Zapravo ne znam što da kažem. Meni je puno lakše, znam koliko me to motivira, koliko mi to daje snage. I Stipe mi je u karijeri jako puno pomogao, uz njega sam jako puno napredovao u ručnim tehnikama. On je isto pozitivan čovjek. Zapravo, on i Mirko sjajna su kombinacija, s njima nikad nije dosadno. A i sami su prošli puno ovakovih situacija pa znaju kako se osjećam, kada sam najnervozniji i kada bi mi dobro došla koja pošalica.

Službena spikerica najavila je ovog Dubrovčanina kao borca koji dolazi iz Zagreba.

- Ja sam još uvijek dobar s mojima iz dubrovačkog Gladijatora i često i s njima treniram kada sam dolje, no sada sam većinski u Zagrebu i dio sam Cro Cop Teama. Uostalom i ovoj organizaciji zacijelo odgovara kada im netko slavan poput Mirka dođe sa svojim borcem.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 09.11.2019., Zagreb - Borilacki spektakl KSW 51 u Areni Zagreb. Borba do 120kg, Ante Delija (Hrvatska) - Oli Thompson (Engleska). Photo: Igor Kralj/PIXSELL

PFL-ov sustav natjecanja priličan je odmak od klasike u profesionalnim borilačkim sportovima.

- Ovdje postoji i osnovni dio sezone u kojem imaš dvije borbe i u kojima moraš skupiti što više bodova, a njih najviše zaradiš ako pobijediš protivnika u prvoj rundi i to nokautom. Dakle, sama pravila te tjeraju da što prije završiš borbu, da bude što više atrakcija.

Ipak, u polufinalnoj borbi s Rusom tome nije morao težiti. Tu je bilo važno samo pobijediti, nevažno na koji način. Što je bio taktički plan?

- Jedini način na koji sam ja njega mogao pobijediti bio je da budem agresivan, da ga pokušavam srušiti a ako ne uspijem da ga stišćem na žicu. S njim nisam nikako smio raditi na distanci, ići u rikverc, jer on ima odličan i prednji i zadnji direkt. I zato sam i u posljednoj rundi išao naprijed jer sam znao da sam prvu rundu dobio a drugu izgubio. Krenuo sam ga umarati, a kondicijski sam jako dobro spreman.

Hoće li to biti i formula za finale i okršaj s Brazilcem Cappelozzom, borcem od kojeg je nakon šakačke razmjene izgubio nokautom (na nogama) u prvoj ovosezonskoj borbi?

- I tada je bila dogovorena slična taktika kao i za ovu borbu, no ja sam radio sve što nisam smio. Ne znam što mi je bilo.

U tu borbu Delija je ušao kao favorit, no ovaj put to neće biti slučaj. Ni ovaj put Delija neće biti favorit na kladionicama. Kako mu zvuči to što će se boriti za milijun dolara u borbi u kojoj pobjednik uzima sve, a pobijeđenom ne ostaju ni mrvice?

- Sve kontam da će me Stipe probuditi i kazati u svom stilu "diži se konju, idemo u borbu". Ne mogu vjerovati da mi se to događa, ali vjerujem da sam to zaslužio. U toj borbi dat ću sve što imam i više od toga, ići ću na glavu. Dakako, to se samo tako kaže, morat ću se pametno i strpljivo boriti.

Premda ulaznica u javnoj prodaji nije bilo, Ante je ovom prilikom imao i ponešto svojih navijača. A našla se tu i zastava Svetog Vlaha, zaštitnika Dubrovnika.

- Svaki od boraca imao je pravo na 20 ulaznica, pa sam ih podijelio nekim svojim Dubrovčanima, i nekim drugim sunarodnjacima, no bilo je tu navijača s cijelog Balkana.

Kako sada gleda na onaj lanjski neodobreni prelazak iz PFL-a u UFC i onu neodržanu borbu s Cyrilom Ganeom koji je u međuvremenu satrao Derricka Lewisa i zaposjeo mjesto odmah do prvaka Ngannoua?

- Tada mi to nije bilo drago, a sada sam sretan što se tako odvrtjelo. Na kraju je sve dobro ispalo, ja sam u finalu PFL-a, a Gane je privremeni prvak UFC-a. Da smo se tada borili, a ta je borba otkazana samo par dana prije, možda bih ja bio na njegovu mjestu a možda ne bih bio nigdje. Ovako se borim za milijun dolara, a to su novci koje on u jednom borbi ne može zaraditi.