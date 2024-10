ANKETA Tko je bolji nogometaš? Andres Iniesta ili Luka Modrić?

Jedan od najboljih veznih igrača u nogometnoj povijesti, čuveni španjolski virtuoz Andres Iniesta s 40 godina na leđima je odlučio objesiti kopačke o klin. Bivši veznjak Barcelone potvrdio je medijima da će svoju službenu oproštajnu ceremoniju od nogometne karijere održati za nekoliko dana, točnije 8. listopada.

Ovo je završetak nedvojbeno jedne od najvećih karijera u 21. stoljeću, završetak karijere jednog od najtrofejnijih i najuspješnijih nogometaša u povijesti klupskog nogometa, te isto tako jednog od najtrofejnijih u povijesti nogometa u reprezentacijama.

Prije nekoliko dana Iniesta je u jednom razgovoru za medije potvrdio da želi steći trenersku licencu nakon završetka igračke karijere, a nakon toga se uputiti u trenerske vode. Glavna želja mu je, potvrdio je i to javno, jednog dana kad stekne dovoljnu kvalitetu za to, postati trenerom Barcelone, kluba u kojem je ostvario svoje najveće igračke uspjehe.

Iniestino umirovljenje znači da nogomet u smislu igračke karijere gubi jednog uistinu istinskog nogometnog velikana, ali isto tako nam je njegovo umirovljenje upalilo lampicu iznad glave. Ako pratite rasprave na društvenim mrežama, znate da se vrlo često odvija rasprava o tome je li bolji nogometaš Andres Iniesta, ili pak najbolji igrač u povijesti hrvatskog nogometa, Luka Modrić?

Na YouTubeu i TikToku postoje videokompilacije njihovih usporedbi, na Facebooku i Instagramu možete vidjeti beskrajnu količinu uspoređujućih grafika, dok se na Redditu već godinama vode rasprave upravo na tu temu.

Stoga smo, povodom završetka Iniestine profesionalne karijere odlučili pitati Vas u anketi: Tko je bolji nogometaš, Andres Iniesta ili Luka Modrić? Naknadno ćemo vam u ovom tekstu ponuditi i što su sve jedan i drugi napravili tijekom svojih karijera te uz to ponuditi određen kontekst.

Prije nego što počnemo, ne bi bilo na odmet vidjeti što su Andres Iniesta i Luka Modrić rekli jedan o drugome, budući da u moru informacija postoje izjave koje su davali jedni o drugima, i jedan za drugog imali isključivo riječi hvale.

- Mi smo igrači različitih profila, ali u isto vrijeme slični po poziciji na terenu, koncepciji igre, baratanju loptom... On je jedan od najboljih veznjaka koji postoje i jedan od najboljih ikad. On je referenca za svoju momčad i nije lako provesti toliko godina u klubu poput Madrida i napraviti razliku - rekao je Iniesta, te dodao:

- Madridski trojac Modrić, Kroos i Casemiro jedan je od najboljih koji je ikada postojao. Osvojili su mnoge titule i bez sumnje je jedan od najboljih, baš kao i mi. Ono u čemu sam uživao igrajući uz Xavija i Busquetsa nisam više doživio - naglasio je Španjolac, a Modrić je rekao:

- Ako me ljudi uopće i uspoređuju s Andresom Iniestom, to me čini ponosnim - apostrofirao je kapetan hrvatske reprezentacije.

(SP)FRANCE-BORDEAUX-SOCCER-EURO 2016-GROUP D-SPAIN VS CROATIA(160622) -- BORDEAUX, June 22, 2016 (Xinhua) -- Luka Modric(R) of Croatia hugs with Andres Iniesta of Spain after the Euro 2016 Group D soccer match between Spain and Croatia in Bordeaux, France, June 21, 2016. Croatia won 2-1. (Xinhua/Zhang Fan)Zhang Fan Photo: XINHUA/PIXSELL Foto: Zhang Fan

Idemo na njihove karijere. Iniesta je svoju seniorsku karijeru počeo upravo u Blaugrani 29. listopada 2002. godine, zanimljivo, pod srpskim stručnjakom Radomirom Antićem. U Barceloni je bio sve do 2018. godine kad je otišao u japanski Vissel Kobe, dok je proteklu sezonu, svoju posljednju u karijeri, odigrao za Emirates iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ukupno je u svojoj karijeri ubilježio 1016 utakmica, postigavši 107 golova uz 191 asistenciju.

Modrićeva karijera nije išla toliko jednostavnim putem, odnosno nije odmah počela u europskom velikanu. Luka je postao igračem zagrebačkog Dinama kao 16-godišnjak, ali se kalio na posudbama u Zrinjskom iz Mostara te Inkeru iz Zaprešića, da bi 2005. postao punopravni član Dinamovih seniora. Iz Dinama je 2008. otišao u Tottenham, a iz Spursa 2012. Real Madrid gdje je ispisao povijest i gdje je i danas jedna od ključnih figura. U trenutku pisanja ovog teksta Modrić je u karijeri odigrao 1057 utakmica, a imao je učinak od 127 golova i 182 asistencije.

Što se tiče momčadskih postignuća u klubovima, Modrić je po trofejima na jedan više od Inieste. Luka ih ima 33, a Iniesta 32. Hrvatski čarobnjak je od svih tih trofeja njih 27 osvojio u dresu Real Madrida, a šest u dresu Dinama. Od šest trofeja s Dinamom tu su tri u HNL-u, dva u Kupu i jedan u Superkupu, a kod ovih 27 trofeja u Realu izračun je sljedeći: 4 La Liga, 2 Kup, 5 španjolski Superkup, 6 Liga prvaka, 5 Uefa Superkup i 5 klupsko SP.

Iniesta je za vrijeme igranja u Barceloni osvojio čak 29 trofeja, od čega njih najviše - devet - u španjolskom prvenstvu, odnosno La Ligi. Osim toga je osvajao i sljedeće trofeje: 6 Kup, 5 španjolski Superkup, 4 Liga prvaka, 2 Uefa Superkup, 3 klupsko SP. U smiraj karijere svojem kontu je Španjolac dodao i tri trofeja u japanskom Vissel Kobeju, po jedan u prvenstvu, Kupu i Superkupu.

REAL MADRID-BARCELONA 17-18 Partido de la Liga Santander disputado entre Real Madrid y Barcelona. En la imagen, Iniesta y Modric. League Santander match played between Real Madrid and Barcelona. In this picture, Iniesta and Modric. RAFA CASAL Photo: UESyndication/PIXSELL Foto: RAFA CASAL

U kontekstu reprezentacije Iniesta je generalno bio uspješniji, iako se to može gledati dvojako ovisno o tome koju perspektivu uzmete. Naime, Iniesta je bio možda i glavni igrač španjolske reprezentacije u onom povijesnom nizu kad je Furija uzela tri uzastopna zlata na velikim natjecanjima, Euro 2008., SP 2010. i Euro 2012. Na Mundijalu u Južnoj Africi je zabio odlučujući gol u finalu protiv Nizozemske za zlato, dok je na Euru dvije godine kasnije bio proglašen najboljim igračem turnira.

S druge strane, Modrić je Hrvatsku odveo do dvije uzastopne medalje na svjetskim prvenstvima, 2018. u Rusiji (srebro) i 2022. u Katru (bronca), i to kao kapetan i nositelj momčadi. Te 2018. u Rusiji je ujedno bio proglašen i za najboljeg igrača turnira. Zašto smo maloprije rekli da se ovo može gledati dvojako? Iz prve perspektive će jedni reći da su trofeji ipak trofeji te da zbog toga Iniestina tri zlata automatski imaju veće značenje, dok će ovi iz druge perspektive zagovarati tezu da Modrićev dolazak s Hrvatskom do srebra i bronce imaju veći značaj jer je Hrvatska po projekcijama bila dalje od šanse za medalju nego što je Španjolska na ova tri spomenuta turnira bila udaljena šanse za zlato. Obje perspektive su poštene i imaju smisla, ovisi koju više preferirate.

Kod individualnih nagrada Modrić ima ono što Iniesta nema, a to je čuvena Zlatna lopta, najprestižnija individualna nagrada u svijetu nogometa. Luka je nagradu za najboljeg nogometaša godine osvojio 2018. godine, kad je također osvojio i Fifinu nagradu The Best. Iniesta je u nekoliko navrata bio blizu kultnog Ballon d'Ora, primjerice 2010. godine kad je u izboru bio drugoplasiran te 2012. godine kad je izbor završio kao trećeplasiran. Iniesta, pak, ima prednost u činjenici da je više puta izabran u momčad godine po izboru Fife. Njemu je ta čast pripala devet puta u karijeri, dok je Modrić bio izabran šest puta.

Vječne rasprave oko ova dva virtuoza nikad neće stati. Međutim, ono najvažnije je da su oba ostavila ogroman trag na nogometnoj pozornici te da i jedan i drugi definitivno zaslužuju biti dio tih rasprava za najbolje vezne igrače svih vremena. Sve ostalo je, na kraju krajeva, stvar osobnog ukusa i preferenci.