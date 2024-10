ANKETA Pogledajte popis najboljih igrača La Lige u 21. stoljeću! Treba li Modrić biti više?

Nogometni portal Goal sastavio je svoj popis najboljih igrača koji su u 21. stoljeću nastupali u španjolskoj La Ligi. Prvo je mjesto zauzeo Lionel Messi, a drugo njegov vječni rival Cristiano Ronaldo. Na trećem je mjestu legendarni Zinedine Zidane. Na popisu je dakako svoje mjesto pronašao i Luka Modrić, posljednji osvajač Zlatne lopte i dalje aktivan na europskome tlu. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i Real Madrida je zauzeo osmo mjesto na ljestvici.

"Svi smo mislili da se Luka Modrić, ne Toni Kroos, trebao umiroviti krajem sezone 2023./24. Na kraju krajeva, Modrić, koji je dao do znanja da želi i dalje igrati, prihvatio je ulogu igrača s klupe u Realovoj momčadi. Međutim, ove sezone se uzdigao i ponovno pronašao formu zbog koje je možda i najbolji veznjak u povijesti kluba", navode u tekstu pa dodaju:

"Modrić rijetko postiže golove. Ne puca iz daljine niti u završnicama akcija utrčava u kazneni prostor. Radije se posvećuje kontroli. Adut njegove igre su pametna dodavanja i brzo stopalo, sposobnost da vidi one kutove koje nitko drugi ne vidi. Specijalnost mu je savršeno dodavanje vanjskim dijelom kopačke, to su one lopte koje se vrte na sažecima iz utakmice u utakmicu. Skoro mu je 40, a nogomet ga još nije napustio. A zašto i bi kad je pred njim mogućnost osvajanja petog naslova u La Ligi?"

Ljestvica 25 najboljih:

1. Lionel Messi

2. Cristiano Ronaldo

3. Zinedine Zidane

4. Ronaldinho

5. Luis Suarez

6. Xavi

7. Andres Iniesta

8. Luka Modrić

9. Antoine Griezmann

10. Neymar

11. Sergio Ramos

12. Sergio Busquets

13. Toni Kroos

14. Iker Casillas

15. Karim Benzema

16. Carles Puyol

17. Pepe

18. Jordi Alba

19. David Villa

20. Vinicius Jr.

21. Gareth Bale

22. Diego Godin

23. Thibaut Courtois

24. Luis Figo

25. Marcelo