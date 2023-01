ANKETA Je li Osijek oštećen protiv Rijeke? Sumnjivi penal i pogibeljan start bez crvenog kartona

Nogometaši Osijeka i Rijeke odigrali su neriješeno pred oko 2000 ljudi u vrlo teškim vremenskim uvjetima u Gradskom vrtu (1:1). Bijelo-plavi su poveli preko Josipa Špoljarića u devetoj minuti nakon što je Caktaš izveo korner, a loptu do napadača Osijeka prebacio kapetan Mihael Žaper. Mogli su domaći već do poluvremena riješiti pitanje pobjednika, no stiglo je izjednačenje i šok u domaćim redovima.

Glavni sudac Patrik Kolarić dosudio je kazneni udarac za Rijeku nakon igranja rukom Kristijana Lovrića, dojam je kako je ruka bila uz tijelo te da nikakve namjere ovdje nije bilo. Nakon poduže VAR provjere, Kolarić je ostao pri prvotnoj odluci te je Matijan Frigan poravnao za momčad s Rujevice.

Video o toj situaciji možete pogledati OVDJE.

Isto tako, gostujući stoper Niko Galešić je u 61. minuti zaista neoprezno i pogibeljno startao na Marija Jurčevića, na televizijskoj snimici se vidjelo kako je lako moglo doći do teže ozljede. Nakon toga je malo zaiskrilo na terenu, ali riječki nogometaš je prošao sa tek javnom opomenom iako je dojam da je moglo biti i teže kazne.