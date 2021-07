Ana Đerek: Bilo me strah za nogu, ali sve je izdržala

Ana Đerek i više nego uspješno odradila je danas svoj podij trening u Ariake Areni. Naša dvostruka olimpijka koja će u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu u 1. subdiviziji imati kvalifikacije na parteru i gredi zadovoljna je današnjom probom u olimpijskoj dvorani.

- Dosta sam zadovoljna. Iako sam se osjećala nešto nervoznije nego inače za podij treninge. Mislim da je razlog tome što sam danas prvi put probala vježbu na parteru ovako na standardu još od lipnja i Svjetskog kupa u Osijeku. Vučem ozljedu noge i bilo me strah za nju. Još se i češka reprezentativka Aneta Holasova, koja mi je prijateljica i s kojom se tu družim, nije pojavila na podij treningu. To je trening koji se ne izostaje baš bezveze, pa me bilo strah da je možda pozitivna. Ali nije, njezini su testovi negativni, samo je zbog nekog kontakta iz aviona morala ostati u samoizolaciji. Bila mi je nervoza, nisam je mogla izbaciti iz glave nikako, nisam znala što je. Ali, na kraju sam podij odradila odlično. Gredu odlično, parter sam odradila tri četvrtine vježbe, što je ono što sam planirala. Zadovoljna sam, noga je sve izdržala, ne boli me ništa puno više, a to mi je bitno - otkrila je Ana koja je oduševljena Ariake Arenom.

- Olimpijska dvorana je prekrasna. Ta kombinacija svijetlo plave i tamnoplave super izgleda.

Splitska olimpijka za razliku od Tina Srbića sutra će ići na svečano otvaranje Igara.

- Mora netko predstavljati gimnastiku budući da ne ide ni moj trener Miroslav Končarević ni Tinov trener Lucijan Krce jer oni natječu dan kasnije. Za sada sam ja na popisu, iako uopće ne znam što bi od svega toga očekivala, kako će to izgledati, hoćemo li mi stvarno šetati, a da je stadion prazan… Ne znam. Vidjet ćemo. U slučaju da bude super, bit će mi drago da sam bila tamo. Ma, kako god, svakako će biti iskustvo – zaključila je Đerek.

Što se tiče gimnastike, u Tokiju će nastupiti 98 vježbačica i 98 vježbača. Na Igrama će nastupiti devet zlatnih olimpijskih medaljaša – Amerikanka Simone Biles, Nizozemka Sanne Wevers, Uzbekistanka Okasana Čusovitina, Japanac Kohei Uchimura, Britanac Max Whitlock, Grk Eleftherios Petrounias, Brazilac Arthur Zanetti, Južnokoreanac Yang Hakseon i Nizozemac Epke Zonderland. Najmlađa vježbačica je Belgijanka Jutta Verkest koja iam samo 15 godina,a najstarija Oksana Čusovitina koja ima 46 godina. Najmlađi vježbač je Ukrajinac Ilia Kovtun koji ima 17 godina, dok je najstariji vježbač, s 40 godina, Rumunj Marian Dragulescu.