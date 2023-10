Amerikanci spremaju 'osvetničku bojnu' predvođenu LeBronom

Razočarani poražavajućim ishodima na dva posljednja Svjetska prvenstva košarkaša (sedmo i četvrto mjesto), Amerikanci su na Olimpijske igre u Parizu odlučili poslati “osvetničku bojnu”, momčad od koje je jača imena imao jedino originalni Dream Team.

A prva petorka te osvetničke vrste mogla bi izgledati ovako – Stephen Curry, Jason Tatum, LeBron James, Kevin Durant i Anthony Davis. No, uvjereni smo, ni druga petorka ne bi bila bez izgleda za olimpijsko zlato a ona bi, birajući između onih koji su voljni igrati sljedećeg ljeta, mogla izgledati ovako: Kyrie Irving, Devin Booker, Jimmy Butler, Julius Randle, Bam Adebayo.

Kako piše Associated Press, voljni igrati za reprezentaciju u olimpijskom ljetu su još i Kawhi Leonard, DeMar DeRozan, Bradley Beal, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Khris Middleton, Julius Randle, Zach LaVine, Aaron Gordon, Zion Williamson, Paul George...

– To je nešto što dosad nisam učinio. Definitivno želim biti u tom timu – kazao je Stephen Curry, trostruki NBA prvak s Golden State Warriorsima.

Curry je dosad igrao na dva Svjetska prvenstva (2010. i 2014.) i u oba slučaja bio svjetski prvak, no olimpijsko zlato nema jer je, u ljeto 2016., odustao od reprezentacije zbog problema s gležnjem i koljenom.

Budući da je u sastavu reprezentacije samo 12 mjesta, bit će to slatke muke za one koji će igrače birati, a to su ponajprije izbornik Steve Kerr, ali i izvršni direktor USA Baskestballa Grant Hillz, odnosno direktor reprezentacije Sean Ford. A u postupku animiranja najvećih NBA zvijezda sudjeluje LeBron James.

Na Olimpijskim igrama u Parizu želi igrati i Joel Embiid, čovjek bez nacionalne pripadnosti. On se još nije odlučio hoće li nastupati pod zastavom rodnog mu Kameruna ili će igrati za SAD ili pak za Francusku čije državljanstvo ima od 2022. godine.

Odluči li se ipak za Kamerun, moglo bi se dogoditi da Embiid sljedeće ljeto zaigra protiv Hrvatske jer je i Kamerun bio pobjednik jednog od pretkvalifikacijskih turnira.

– Moj cilj je igrati na Olimpijskim igrama. Sviđaju mi se sve tri opcije. Da se Kamerun već kvalificirao za Pariz, to bi bila laka odluka, no to je još u zraku - kazao je najkorisniji igrač osnovnog dijela NBA lige.

