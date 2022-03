Amerikanci nisu dopustili Đokoviću ulazak u državu, neće igrati na Indian Wellsu

Novak Đoković, drugi tenisač svijeta, neće igrati na Masters turniru u Indian Wallesu.

Đoković je čekao odluku Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) o dozvoli za ulazak u SAD. No, nije dobio zeleno svijetlo s obzirom na to da nije cijepljen protiv koronavirusa.

"CDC je potvrdio da se propisi neće mijenjati tako da neću moći igrati u SAD-u. Sretno onima koji će nastupiti", potvrdio je Đoković koji je pet puta osvajao ovaj Masters.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊