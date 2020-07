Amerikanca slavi cijeli svijet, ali rodnu hrvatsku grudu obožava: Tako su me odgojili majka i otac!

Sportski svijet divio se, odnosno još uvijek se divi mnogim hrvatskim sportskim velikanima. Luka Modrić, Davor Šuker, Dražen Petrović, Toni Kukoč, Mate Parlov, Ivica i Janica Kostelić, Mirko Filipović, Ivano Balić i još mnogi drugi zadužili su ne samo hrvatski već i svjetski sport… No, postoje i svjetski sportski velikani koji nikada nisu nastupali pod hrvatskom zastavom, ali jako su ponosni na hrvatsko podrijetlo.

O hrvatskim korijenima Zlatana Ibrahimovića i Novaka Đokovića (obojica po majčinoj strani) sve se već zna, kao i o Nikoli Karabatiću čiji je otac iz Vrsina kraj Trogira.

No, znate li da je najbolji košarkaš prve polovice 20. stoljeća bio Hrvat? Znate li da hrvatske korijene imaju i osmerostruki NBA prvak, šesterostruki Super Bowl pobjednik, šesterostruki osvajač hokejaškog Stanley Cupa, UFC prvaci, čovjek koji je skinuo rekord bejzbolske legende Babea Rutha? A hrvatski boksači borili su se sa Sugar Ray Robinsonom, Jack LaMottom, Muhammedom Alijem i Joeom Frazierom…

No, krenimo redom. Najveća košarkaška zvijezda prve polovice 20. stoljeća bio je američki Hrvat George Mikan. Sa svojim Minneapolis Lakersima osvojio je pet titula NBA prvaka u sedam sezona. Visok 208 cm, bio je toliko dominantan krajem 40-ih i početkom 50-ih godina da su zbog njega mijenjana košarkaška pravila. Zbog američkog Hrvata Mikana uvedeno je pravilo silazne putanje, proširen je reket i uvedeno je vremensko ograničenje napada na 24 sekunde! Gledajući iz današnje perspektive, sve su to ključna košarkaška pravila. Georgeov djed Juraj Mikan rođen je u mjestu Vivodina nedaleko od Ozlja te je početkom 20. stoljeća kao i mnogi drugi “trbuhom za kruhom” otišao u SAD, točnije u Pennsylvaniju.

Ondje je dobio sina koji je poslije oženio Litavku, a plod tog braka bilo je troje djece, uključujući Georgea. Inače, George je kršten u hrvatskoj katoličkoj crkvi u SAD-u, pohađao je hrvatsku katoličku školu te cijeli život bio ponosan na hrvatske korijene. George je zbog čudesnih dosega 1959. izabran u Košarkašku kuću slavnih, a 1997. i u 50 najboljih košarkaša u povijesti. Kolika je zvijezda bio, govori činjenica da je tijekom gostovanja Lakersa u New Yorku na ogromnom panou ispred Madison Square Gardena pisalo “Knicksi protiv Mikana”. Zvali su ga Mr. Basketball, a kada je umro 1. lipnja 2005., sve troškove sprovoda platio je njegov veliki obožavatelj Shaquille O’Neal.

Sličan uspjeh, izbor u Kuću slavnih te izbor u TOP 50 igrača u povijesti, pošao je za rukom i dvojici legendarnih igrača Boston Celticsa. Prvi je John Havlicek. Sin Čeha i majke Hrvatice (Amande Turkalj) bio je ponajbolji NBA igrač 70-ih. S Celticsima je osvojio čak osam NBA titula, a i dan-danas je s 26.395 koševa vodeći strijelac najtrofejnije NBA momčadi.

Tri godine nakon Havlicekova umirovljenja u Celticse je stigao Kevin McHale. Sin je Irca i Hrvatice (Josephine Patricia Starčević) čiji su roditelji u SAD stigli iz okolice Splita). Ovaj krilni centar zajedno s Larryjem Birdom i Robertom Parishem činio je najbolju visoku liniju u NBA povijesti. Sa Celticsima je osvojio tri titule NBA prvaka, bio u najboljoj petorci lige, a i danas, punih 27 godina nakon umirovljenja, jedini je igrač u NBA povijesti koji je u sezoni imao više od 60 posto šuta iz igre i 80 posto s crte slobodnih bacanja.

NBA naslove Hrvati su osvajali i kao treneri, jedan od njih je Rudy Tomjanovich. Osvojio je dvije NBA titule s Houston Rocketsima, a predvodio je i SAD do olimpijskog zlata.

“Odrastao sam u Michiganu, u gradiću Hamtramcku, u kojem 80 posto stanovništva čine doseljenici iz Poljske, tako da sam i ja mislio da sam Poljak. Odakle sam, saznao sam kada sam na učiteljevo pitanje odgovorio da sam Poljak, a on me upozorio da njihova prezimena ne završavaju s ch. Otišao sam kući i tek tada su mi roditelji rekli da smo Hrvati, što mi nije značilo ništa jer nismo držali do tradicije. No, poslije sam se počeo zanimati za podrijetlo, saznao sam da sam iz mjesta Krivi Put pokraj Senja – opisao je Tomjanovich.

Nekoliko godina nakon toga u jednom studentskom košarkaškom kampu upoznao sam Petea Maravicha koji je poslije postao slavni NBA igrač. ”Što si ti, Srbin ili Hrvat”, pitao me Maravich. “Mislim da sam Hrvat”, odgovorio sam. “Onda nas dvojica ne smijemo biti prijatelji”, objasnio mi je Maravich koji je srpskog podrijetla. Ipak, poslije smo se družili“ – kazao je Rudy Tomjanovich koji je poslije triput posjetio svoju djedovinu, među ostalim i Krivi Put. Još više uspjeha od Tomjanovicha imao je Gregg Popovich. Ovaj legendarni trener rođen je u Indi-ani, otac mu je bio Srbin, a majka Hrvatica. U 21 sezoni na klupi San Antonio Spursa osvojio je pet titula NBA prvaka. Uz to, aktualni je izbornik reprezentacije SAD-a.

“Šut, protok lopte, vođenje lopte, timski rad... To su odlike mojih ekipa. Kao potomku Srbina i Hrvatice, to mi se čini samo prirodnim. Volim europski stil košarke”, riječi su Gregga Popovicha.

Hrvatska krv očito je jako dobar preduvjet da se bude uspješan trener, potvrđuje to i najpoznatiji trener američkog nogometa u povijesti, legendarni trener New England Patriotsa Bill Belichick, koji je osvojio čak šest titula prvaka NFL-a, popularnog Super Bowla. Potomak je obitelji Biličić iz Draganića kraj Karlovca.

– Moj djed Ivan s bakom Marijom, koja je dolaskom u SAD dobila ime Mary, otišao je iz Draganića u Ameriku. Doselili su se u Monsessen pokraj Pittsburgha. Djed nikad nije završio školu, ali govorio je šest jezika. Bio je vrtlar i mesar te je tako prehranjivao mojeg oca, još tri sina i jednu kćer. Uvijek je govorio o Hrvatskoj, no mene to kao dječaka nije previše zanimalo. No, poslije me jako počelo zanimati, saznao sam sve o Hrvatskoj i posjetio je – rekao je Bill Belichick.

Belichick je velika zvijezda u SAD-u, svi znaju za njegovo hrvatsko podrijetlo, no ovog trenutka najveća zvijezda hrvatske dijaspore je Stipe Miočić, aktualni UFC prvak u teškoj kategoriji. Postao je 20. siječnja 2018. godine prvi UFC prvak u teškoj kategoriji koji je naslov obranio triput. Stipe nikad ne zaboravlja svoje hrvatsko podrijetlo.

– Tako su me odgojili majka i otac, volim to što sam Hrvat. Nema puno ljudi kao što smo mi Hrvati. Cijenim i volim svoje hrvatske korijene. Primjerice, kada nogometna reprezentacija igra važnu utakmicu, uvijek obučem kockasti dres. S nekim igračima vatrenih sam i prijatelj, na primjer s Mandžukićem – izjavio je ovaj vrhunski borac i vatrogasac. Mnogo prije Miočića svjetskim je ringovima dominirao Fritzie Zivcic. Sin Hrvata Josipa Živčića i Slovenke Marije Kepele imao je nadimak “Croatian Comet” (hrvatski komet). Od 1940. do 1941. držao je titulu svjetskog prvaka u velter-kategoriji. Kasnije se borio s najvećim legendama boksačkog sporta poput Sugara Raya Robinsona, Jacka LaMotte i Freddieja Archera. U karijeri je ostvario čak 168 pobjeda, te je član Međunarodne boksačke kuće slavnih.

Ponajveći borac hrvatskog podrijetla sigurno je George Chuvalo, sin Stipana Čuvala i Katiće Čordić, Hrvata iz okolice Ljubuškog. Chuvalo je bio peterostruki boksački prvak Kanade u teškoj kategoriji. Kažu da je imao najjaču bradu u povijesti boksa, a uostalom nikad u svojoj karijeri nije bio nokautiran, iako se borio protiv najvećih: Muhammada Alija, Joea Fraziera, Georgea Foremana i Floyda Pattersona. Chuvalo se borio s Alijem za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Ali je dobio borbu na bodove i poslije meča izjavio: “Chuvalo je najčvršći momak protiv kojeg sam ikad boksao.”

Jedan od najvećih bejzbolaša 60-ih godina prošlog stoljeća bio je Roger Maris, pogađate – Hrvat. Sin je hrvatskih doseljenika Rudija Marasa i Korine Perković. Maris je bio jedan od najboljih udarača u MLB povijesti. Osvojio je tri titule prvaka (dvije s Yankeesima i jednu sa St. Louis Cardinalsima), osvojio je dva MVP naslova, a slavan je postao kad je 1961. upisao 61 “home run”. Time je oborio 34 godine star rekord legendarnog Babea Rutha, a njegov rekord trajao je čitavih 37 godina kad ga je oborio Mark McGwire.Hrvati su drmali i sjevernoameričkim hokejom. Kada su Sjedinjene Američke države 1980. u Lake Placidu osvojile zlatnu olimpijsku medalju, a ta je utakmica postala poznata kao “Miracle on Ice” (čudo na ledu), jedan od glavnih igrača SAD-a bio je Mark Pavelich (Pavelić, porijeklom iz Like). Mark je u pobjedi nad SSSR-om u finalu upisao dvije asistencije. Poslije je odigrao sedam NHL sezona, a u knjige rekorda ušao je 1983. kad je postao prvi Amerikanac koji je na jednoj NHL utakmici postigao pet golova.

NHL liga u povodu 100. godišnjice postojanja izabrala 100 najvećih hokejaša u povijesti. Na toj prestižnoj listi našla su se i dva Hrvata. Prvi je Frank Mahovlich. U 22 godine dugoj karijeri od 1956. do 1978. osvojio je čak šest NHL titula te postao legenda Toronta.

Novijoj generaciji hokejaških zaljubljenika najpoznatija NHL zvijezda koja ima hrvatske, vatrene korijene sigurno je Joe Šakić. Sin Marijana i Slavice Šakić iz Imotskog engleski je počeo učiti tek u vrtiću jer se u kući govorio isključivo hrvatski. Ovaj legendarni centar najbolji je igrač u povijesti Colorado Avalanchea. Osvojio je dva naslova NHL prvaka, bio MVP sezone, MVP play-offa i triput u najboljoj postavi lige. Igrao je na čak 13 All-Star utakmica, a s 1641 bodom na devetom je mjestu vječne liste NHL strijelaca. S Kanadom je osvojio olimpijsko i svjetsko zlato te je član prestižnog “triple gold kluba” hokejaša koji su osvojili NHL prvenstvo te zlata na OI i SP-u. Poput Mahovlicha, i Šakić je izabran među 100 najvećih u povijesti.

Jedan pak drugi Hrvat, El Trinche Carlovich, nije stekao svjetsku slavu poput dosad nabrojenih, no stekao je status nogometne legende u Južnoj Americi, pogotovo rodnoj Argentini. Legendarni José Pékerman opisao ga je kao najvećeg argentinskog talenta ikad, a Marcelo Bielsa izjavio je da nikad nije vidio igrača poput njega i da četiri godine nije propustio niti jednu njegovu utakmicu. No, najveće priznanje ovom nogometnom boemu dao je Diego Armando Maradona. Kada je “Mali Zeleni” 1993. godine potpisao za Newells Old Boys iz Rosarija, novinari su komentirali kako je sad u gradu najbolji svjetski nogometaš. Maradona im je odgovorio: “Najbolji nogometaš je već igrao u Rosariju, zove se Carlovich.”

O Carlovichevoj zanimljivoj karijeri i životu snimljen je film, a nedavno je poginuo u tragičnim okolnostima, od posljedica pada s bicikla nakon što mu je lopov pokušao istrgnuti novčanik iz ruke.

Hrvatske korijene ima i slavni golfer Fred Couples. Otac mu je bio Talijan, a majka Hrvatica. Couples je jedno vrijeme bio na prvoj mjestu golferske rang-liste. Osvojio je 57 profesionalnih turnira, jedan golferski Masters te je član Golferske kuće slavnih. Hrvatskih korijena je i trenutačno popularna golferica Paige Spiranec. Doduše, njezina popularnost više je vezana za ljepotu, nego rezultate najvišeg ranga.

A kad smo već kod zgodnih djevojaka, trenutačno imamo i jednu od najpopularnijih WAGS-ica. Natalia Barulich prelijepa je Amerikanka koja ljubi brazilsku nogometnu zvijezdu Neymara, a otac joj je rođeni Zagrepčanin. Hrvatski su korijeni očito jako vatreni.