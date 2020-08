Alen Babić: Hrgović me više puta uvrijedio, dajte mi borbu s njim

Jedan od razloga što se Alen Babić onako ekspresno i brutalno obračunao s favoriziranim američkim teškašem Shawndellom Wintersom (pobjeda tehničkim nokautom u drugoj rundi), jest i ta što ga je dotični nazvao "kučkom" ili "kujom" kako god da glasio prijevod tog izraza iz uličarskog riječnika.

- Winters me uzrujao kada me tako nazao. Vidjeli ste kako je završio.

Babić je potom naglasio da ga ljuti još jedan teškaš, a i ovaj je bolje rangiran od njega. Riječ je o Babićevu sunarodnjaku i bivšem klupskom kolegi Filipu Hrgoviću koji je na Boxecovoj ljestvici trenutno 20. teškaš svijeta. U to ime, Babić je od Hrgovićeva promotora Eddiea Hearna zatražio borbu s njim, a svoju želju pred novinarima potkrijepio je ovako:

- Hrgović me u medijima uvrijedio nekoliko puta, a ja to ne zaboravljam i nikad neću. Sreli smo se prije pet mjeseci u nekom restoranu kada me on pitao zašto pričam o njemu u medijima. Rekao sam mu zato što to želim i pitao sam ga što će on učiniti oko toga. On mi je potom kazao da sam ja 1500. na svijetu, a sada sam eto u 60 najboljih teškaša pa se pitam mogu li Hrgovića sada dobiti za protivnika.

Hoće li doista ikad doći do borbe između "Zvijeri" (Hrgović) i "Divljaka" (Babić) ovisit će o mnogočemu pa tako i o njihovoj daljnjoj uspješnosti. Hrgovića zanimaju protivnici iz Top 20, a Babić je sada 72. teškaš svijeta ali s perspektivom napredovanja.