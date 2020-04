Ako ne dobijemo pomoć od Grada, Cibona je na rubu!

Kako je Vlada RH donijela odluku da će pomoći i u spašavanju radnih mjesta u sportu, direktor Košarkaškog kluba Cibona Domagoj Čavlović mogao bi, kaže, vratiti s burze rada svih onih desetero zaposlenika kojima je nedavno dao “dogovorni” otkaz.

– Vjerujem da je naš potez da pošaljemo radnu zajednicu na burzu, koji je imao odjeka u javnosti, pripomogao donošenju ovakvih mjera – kazao je direktor, kojeg smo pitali je li uopće moguće dva tjedna nakon otkaza osobu vratiti na isto radno mjesto kada u Zakonu stoji da je to moguće tek nakon šest mjeseci?

– Ako su to dopuštali u realnom sektoru, a znam to iz konkretnog primjera, nadam se da će i nama to biti omogućeno kada kao klub apliciramo za Vladine mjere. Ja bih bio najsretniji da ih sve mogu vratiti.

Odgovorna sam osoba

Iz Središnjeg državnog ureda za šport ističu da su osigurali 40-ak milijuna kuna za 3000 zaposlenika u sportu, pri čemu se nama čini da će tu nastati velika gužva i da je ugovorno vezanih djelatnika u sportu puno više od spomenutog broja.

– I meni se čini tako. Kada sam s državnim tajnikom razgovarao, on je spominjao oko 18 milijuna kuna, a sada ih je ipak 40. Iz SDUŠ-a su slali upitnik klubovima, na koji se puno njih nije javilo pa bi taj broj mogao biti nepotpun.

Kako sada stvari stoje, Cibona ima samo jednog stalno zaposlenog čovjeka, a to je upravo direktor Čavlović:

– Ja sam odgovorna osoba i moram voditi klub, a u tome mi pomažu i neki od onih koje sam poslao na burzu. Inače, sebi sam smanjio plaću 50 posto.

Tko je od igrača ostao bez ugovora? S kim je direktor raskinuo suradnju?

– Uglavnom su to igrači koji su imali jednogodišnji ugovor ili oni kojima je trebao isteći na ljeto, pa smo raskinuli ugovore s Gibsonom, Rebecom, Katićem, Novačićem, Ljubičićem, zasad i s Bilinovcem. Dakako, uz mogućnost da s nekima i obnovimo suradnju kada počnemo slagati momčadi za sljedeću sezonu.

A što ako za to ne bude dovoljno novaca? Ako potresom uzdrmani Zagreb umanji davanja, kako redovna sredstva preko SSGZ-a tako i ona po stavci za vrhunski sport.

Oslonac na mlade igrače

– Ne bude li tu drastičnih rezova, bude li to oko 15-20 posto, preživjet ćemo jer smo uštedjeli ovom mjerom s radnicima, ali i raskidom ugovora s igračima. Osim toga, imamo dosta mladih igrača kao što su Prkačin, Gnjidić, Rašić, Branković, Porobić, a na njih možemo nasloniti i pokojeg iskusnijeg igrača i možemo igrati prvenstvo.

Ovih tjedana može se čuti da bi koronavirus mogao dotući Cibonu i gurnuti je preko ruba provalije. Je li Cibona doista na rubu?

– Ako ne dobijemo ništa od Grada, ako nam se začepe prihodi, onda jesmo. Nažalost, u ovom trenutku nitko živ ne zna parametre. Ovo stanje može poljuljati svakoga, a ne samo Cibonu.

Olakotna je okolnost što je uveden moratorij na plaćanja pa nas u ovom razdoblju nitko ne može blokirati, a kada ovo prođe, nastavit ćemo tamo gdje smo stali pa tako i s isplatom rata iz predstečajne nagodbe koja će nam trajati još četiri godine.