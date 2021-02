Ademi uoči "utakmice istine": Znam da sam najviše golova u ligi zabio baš Osijeku

Da nije dvogodišnje nepravedne suspenzije zbog navodnog pozitivnog testa na doping, koji je uspješno osporen, Arijan Ademi imao bi puno više odigranih utakmica za Dinamo. No, vjerujemo da će ih skupiti još puno. Kad je i bilo prilike za odlazak, on je ostao i dalje vodio plavu momčad kao kapetan. I sad je vodi u novoj borbi za naslov prvaka, borbi koja je u ovom trenutku vrlo neizvjesna. I trebao bi plave voditi i danas u velikom derbiju protiv Osijeka.

Znao je Ademi odgovoriti na pitanje zna li kojem je klubu u HNL-u postigao najviše pogodaka:

– Da, upravo Osijeku – bez dvojbe je ispalio kapetan Dinama.

Nije to nekakav veliki broj, ali Ademi je u velikoj većini svojih utakmica za Dinamo igrao zadnjeg veznog i malo je golova zabijao, tek u posljednje vrijeme više igra ‘osmicu’ i češće dolazi pred suparnička vrata i zabija, sjajno se ubacuje iza suparničkih linija. No, Osijeku je zabio dosad četiri pogotka, sigurno bi ga razveselio novi pogodak u današnjem derbiju s Osječanima.

Baš zbog bodovne izjednačenosti s Osijekom plavi su pod pritiskom, procjenjuje se i većim od Osijeka jer kod Dinama je ‘pod moraš’ osvajanje naslova prvaka.

– Ma dobro, pa u Dinamu je uvijek pritisak, nije lako igrati jer se s tim treba znati nositi. Vjerujem da smo spremni za današnju utakmicu i idemo tražiti pobjedu – kaže Ademi koji je niz takvih pritisaka prošao.

Možda je nešto slično bilo i jesenas kad su plavi igrali, i to jako uspješno, u skupini Europske lige.

– Teško je naći sličnosti ili razlike, ali u svakom je slučaju isti taj pritisak koji postoji u svakom velikom klubu. Tako je i sada. No, sad kad smo ovako bodovno izjednačeni sigurno je i HNL zanimljiva gledateljima, i cijela liga je znatno ojačala i postala neizvjesnija. Sigurno je da nas danas čeka težak posao, ali se nadam da ćemo na pravi način odgovoriti na taj spomenuti pritisak – kaže Ademi.

Odmah nakon Osijeka fokus se okreće na Europu i 1/16 finala Europske lige. Plavi bi se mogli ‘opeći’ kad bi već sad prije Osijeka razmišljali o Rusima.

– Već smo naviknuti na to da nam stalno dolaze važne utakmice, ali i sto tako znamo da nam je svaka prva utakmica najvažnija. Kako nam je bila najvažnija Istra, tako nam je sad Osijek, a onda će to biti Krasnodar. Jednostavno moraš tako posložiti ‘glavu’, misliti samo na prvu koja dolazi jer ionako je svaka važna, u svakoj nam trebaju tri boda. Tako gledam i na današnju derbi s Osijekom, to je jednostavno utakmica koja, kao i svaka nosi tri boda – zaključio je kapetan Dinama.

Ni njegov trener Zoran Mamić nije previše voljan govoriti o Krasnodaru kad pred sobom ima Osijek.

– Znam da nakon Osijeka dolaze nova iskušenja, ali bio sam igrač, dugo sam godina u nogometu i znam da se ne razmišlja puno unaprijed. Treba se koncentrirati na ovo danas, nije floskula kad se kaže da treba ići utakmicu po utakmicu. A kao trener, moram puno toga ‘uglazbiti’, misliti i par koraka unaprijed, ali igrači nemaju potrebu tako razmišljati – kaže Mamić.

Dinamo ima na raspolaganju sve igrače osim ozlijeđenog Moharramija i kartoniranog Jakića, dosta je udaraca pretrpio Ademi, u Puli je rano izašao Gvardiol, no njih dvojica su spremni i igrat će danas protiv Osijeka koji je u jako dobroj formi.

– Očekujem čvrsti Osijek, agresivan, s opasnim pojedincima, k tome dobro funkcioniraju kao momčad, ali želimo se koncentrirati na nas, našu igru i zadatke. Osijek ima dobru momčad, odlične rezultate, izgledaju dobro, uvjerljivi su, primaju malo pogodaka, kažnjavaju greške suparnika. Uza svo uvažavanje prema Osijeku, bitno je ono što ćemo mi raditi u današnjoj utakmici, kako ćemo izgledati i budemo li sve zadatke ispunjavali onda očekujem našu dobru igru i dobar rezultat.

Nakon neočekivanog maksimirskog poraza od Šibenika, plavi su se vratili pobjedama, slavili nad Lokomotivom i onda u Puli nad Istrom.

– Čim se pobijedi, sve je bolje, to više što Istri nismo dopustili danas ozbiljnije ugrozi i to je sigurno dobro za samopouzdanje momčadi – zaključio je Zoki Mamić, koji će i u taktičko nadmetanje s Nenadom Bjelicom. Momčadi se odlično poznaju i tu neće biti iznenađenja, a kakve su taktičke ‘smicalice’ smislili treneri, vidjet ćemo večeras od 17.30 sati u Maksimiru.