Zvijezda 'Malcolma u sredini' otkrila gdje je nestao Dewey iz serije, ovako danas izgleda omiljeni lik

Glumac Frankie Muniz (36), gledateljima najpoznatiji po naslovnoj ulozi serije "Malcolm u sredini", otkrio je što se dogodilo s glumcem koji je u seriji glumio Deweyja. Kada je serija završila 2006. gotovo svi glumci nastavili su igrati u serijama i ulogama, a neki poput Bryana Cranstona postali su najveće zvijezde današnjice i dobitnici nagrade Emmy za ulogu u seriji "Breaking Bad". No, Erik Per Sullivan koji je mnogima bio najdraži u seriji kao Dewey, povukao se iz javnosti.

- Da budem iskren, ne znam što radi. Mrzim to reći jer sam razgovarao s njim nekoliko puta otkako je show završio. Puno sam razgovarao s njegovim roditeljima. Dok sam bio u bendu, išli smo i svirali u gradu u kojem on živi. Njegovi roditelji su došli na nastup, no on nažalost nije mogao doći, rekao je Frankie za podcast Malcolm France. Dodao je i kako je razgovarao s roditeljima kolege Sullivana.

- Razgovarao sam s njima i Erik je bio posvuda, radio puno različitih stvari. Jedno znam, neki glumci ili ljudi jednostavno su morali raditi dok su bili klinci, a onda su poželjeli iskusiti druge stvari i na neki način živjeti normalnijim životom izvan svjetla reflektora. Mislim da je to ono što je on htio učiniti i drago mi je zbog njega, rekao je Muniz.

Inače, na Instagramu se prije dvije godine pojavio profil Erika Per Sullivana na kojem se može vidjeti kako on danas izgleda. Profil prati više od 50 tisuća ljudi, no nije poznato krije li se iza njega Erik, ili je riječ o profilu kojeg je napravio obožavatelj.

