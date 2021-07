Zgodna manekenka proglašena je najljepšom WAGsicom Eura, a od svog odabranika viša je skoro 10 cm

Kako to uvijek biva tijekom nogometnih prvenstava, osim nogometaša koji su u središtu pažnje na terenu, u fokusu su i njihove bolje polovice, a na ovogodišnjem Euru titulu najljepše WAGsice odnijela je odabranica talijanskog reprezentativca i igrača Paris Saint Germana Marca Verrattija (28), Jessica Aidi (29).

Jessica je francuska manekenka koju na Instagramu prati skoro 400 tisuća pratitelja, a plijeni poglede gdje god se pojavi. Verratti i Jessica u vezi su skoro dvije godine, a svojeg dragog često prati s tribina.

Lijepa Francuskinja je od nogometaša viša čak 10 centimetara, no nogometašu to očito ne smeta s obzirom na to da je i ranije bio s visokim ljepoticama. Njegova bivša supruga Laura Zazzara također je bila viša gotovo 10 centimetara, a iz braka s Laurom Marco ima sedmogodišnjeg sina Tommasa.

Jessica jučer finale u kojem je Italija pobijedila Englesku, nije gledala s tribina ali finale Europskog prvenstva u nogometu pratila je ispred ekrana i prije finala objavila je fotografiju na kojoj nosi dres reprezentacije svog dečka, a nakon pobjede Italije privatnim zrakoplovom uputila se u Rim kako bi sudjelovala u dočeku prvaka Europe u nogometu.

