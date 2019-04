Zavodnika s TV ekrana slava je zatekla u četrdesetima: 'Sada sam na vrhuncu, a već sutra mogu biti nitko i ništa'

Šarmantnog Barişa Kiliça trenutačno gledamo u novoj sezoni serije “Rat ruža” na Novoj TV u kojoj tumači glavni lik, Omera. Omer je estetski kirurg koji žene očarava svojim izgledom, ali i karizmom. Zovu ga i “gospodarom ljepote”, jedini je vlasnik Gulfemina slomljenog srca u seriji punoj intriga, osveta, ljubavi. Privatno zgodni glumac tvrdi da ga slava ne zanima.

- Trudim se ne dovesti slavu do stanja s kojim se treba nositi. Danas sam na vrhuncu, ali sutra mogu biti nitko i ništa – svjestan je Kiliç kojem je upravo uloga u seriji “Rat ruža” donijela slavu u četrdesetima. Trenutačno se na malim ekranima prikazuje nova sezona serije u kojoj je Omerov lik poprilično promijenjen. Od lika koji je bio oličenje dobrote pretvorio se u čovjeka s bijesnim i osvetoljubivim licem. Koliko ćemo lica tog čovjeka još otkriti? – Vjerujte, i mene to zanima. Vjerojatno bi ispravnije bilo pitati scenariste. Omera smo u prvoj sezoni upoznali kao tako dobru osobu pa su stvari koje je u ovoj sezoni počinio iz ljubavi i bijesa, logično, izazvale reakciju gledatelja. No iz perspektive glumca, puno je zabavnije kad lik reagira na životni tijek umjesto da je zauvijek isti tip. I Omer može imati loših strana. No nadam se da će na kraju pronaći ispravan put – odgovara glumac. Njegova preobrazba nije najbolje sjela gledateljima pa mnogi od njih svoje nezadovoljstvo izražavaju i putem društvenih mreža. Bariş priznaje da mu takvi komentari ne laskaju, no najavljuje i da će uskoro ponovno sve doći na svoje.

Foto: Nova TV

– Ako, kada su gledatelji zadovoljni, sebi prisvajate zasluge, a kada nisu, lopticu prebacujete drugima, to je biranje lakšeg puta. Bilo je puno trenutaka kad su me gledatelji jako voljeli i uzdizali u nebesa. Trenutačno Omerovo stanje prijelazno je razdoblje. I tako će uskoro svi gledatelji vidjeti Omerovu pozitivnu promjenu – ističe glumac. Dugotrajna snimanja s lakoćom podnosi jer, kako kaže, ima odličnu ekipu uz koju zabave i smijeha ne nedostaje. - Inače nije moguće preživjeti tako dugo radno vrijeme. Osim toga, za uspješan projekt najzaslužniji su radnici iza kamera. Zbog toga smo mi ekipa, svi smo jedno – kaže Kiliç. Na malim ekranima pojavio se prije 15 godina u turskoj inačici popularne američke serije “Sva moja djeca”. Njegova popularnost nastavila je rasti ulogom u seriji “Djevojka imena Feriha”, koja se svojedobno također prikazivala na Novoj TV, da bi vrhunac slave dosegao ulogom Omera u seriji “Rat ruža”.

- Trudim se ne dovesti slavu do stanja s kojim se treba nositi. Jedini mi je prioritet moći nastaviti živjeti kao sretan čovjek i član obitelji. Nikada nisam tražio slavu. I ne radim ovaj posao radi slave. Bavim se glumom samo zato što mi pruža priliku da na najzabavniji mogući način izrazim osjećaje koje nosim u sebi i želim ih podijeliti s ljudima. Ako se jednoga dana udaljim od tog osjećaja, tog ću dana napustiti glumu. Gdje nema uzbuđenja, nema ni mene – ističe. No za sada nema primisli o odlasku iz glumačkih voda. Serija već dvije godine bilježi uspjehe što se odražava i na Kiliçovu karijeru. – Naravno da to što je serija dugovječna pozitivno utječe i na moju karijeru. Zbog toga, prirodno, primam i druge poslovne ponude. Moj pogled na posao, dom i život jest učiniti najbolje što možeš u trenutačnim uvjetima. To činim i s ovim projektom. Nadam se da ćemo završiti kako zaslužujemo – kaže glumac. Uloga mu je donijela i nebrojene obožavateljice za koje kaže da često znaju i pretjerati s načinom na koji nastoje privući njegovu pažnju, no detalje ipak džentlmenski čuva za sebe.

Foto: Nova TV Baš kao što i od sedme sile čuva detalje o svom privatnom životu. Ipak, poznato je da je već 11 godina u skladnom braku s Aysegul Ozay s kojom ima dvojicu sinova, Batu i Emira. – Nadam se da će jednoga dana svi imati djecu s voljenim osobama i osjetiti taj osjećaj – govori glumac koji unatoč golemoj popularnosti koju uživa u Turskoj iza sebe nema ni jednu mrlju u dosadašnjoj karijeri. Obitelj mu je oduvijek bila prioritet, a kad ne glumi, dio slobodnog vremena rado posvećuje i arhitekturi. – Bavim se različitim arhitektonskim poslovima kako bih se zadovoljio na drugim poljima koja me intrigiraju. U novom partnerstvu krećem u novi projekt u kojemu jako uživam i zbog kojega sam jako uzbuđen. Možda uskoro budete i vi – zaključuje za kraj Kiliç.

