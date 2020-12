Voditeljica izgubila bitku za život, vijest o smrti potvrdila shrvana kći: Još uvijek je osjećam

Bivša BBC-jeva voditeljica Michelle Mullane na Badnjak je izgubila bitku za život. Michelle je imala 50 godina i borila se s rakom crijeva.

Teška bolest bila joj je dijagnosticirana u lipnju 2019. godine, a liječnici su joj tada rekli kako je bolest uznapredovala, te su predvidjeli da joj ostaje samo šest mjeseci života.

Prije nekoliko dana objavila je snimku na Instagramu u kojoj je opisala kako se osjeća. Kazala je kako šest tjedana trpi veliku bol, te da nije bila u stanju izaći iz stana.Nažalost, bolest je bila jača, a Michelle je preminula na Badnjak.

Nakon majčine smrti oglasila se kći Liv.

''Predivna Majka. Moja me mama puno toga naučila, držala je moju ruku kada sam bila uzrujana, ali i ponosna, učila me sve do kraja, vikala na učiteljice i uvijek bila na mojoj strani (iako sam bila zločesta i one nisu ništa napravile), imala je energiju... Energiju koja se ne može opisati riječima'' napisala je i dodala:

''Britkost i inteligencija učinili su ju posebnom kao rijetkom zvijezdom, njezina toplina omogućila mi je da joj se povjerim o svim problemima, i mislim zaista svim, i onima koje većina ljudi ne govori svojim majkama. Njezin je smijeh ispunjavao prostoriju, ona mi je bila najveća podrška i natjerala me da vjerujem kako mogu ostvariti bilo što. Još uvijek je osjećam i zauvijek ću.''