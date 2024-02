VIDEO Prljavo kazalište: 'Konkurencija za Ružu je bila uvijek žestoka, danas je nije jednostavno dobiti'

Jedan od najpopularnijih domaćih glazbenih sastava je svakako Prljavo kazalište. Jasenko Houra, Mladen Bodalec, Damir Lipošek Kex i Fedor Boić, članovi rock sastava dosad su osvojili ček pet Ruža. - Večernjakova ruža je jedno veliko i lijepo priznanje. Iako smo dobili puno nagrada i svaka na svoj način znači, ova je doista posebna. Konkurencija za Ružu je bila uvijek žestoka, danas je nije jednostavno dobiti, kao ni ranije - govori nam Jasenko Houra, a Mladen Bodalec dodaje: - Kada radimo pjesme i koncerte ne očekujemo nikakve nagrade, a kada one dođu od glasova publike to je najposebnije.

Kad se čovjek bavi glazbom ovako dugo i uspješno, nisu mu u prvom planu neke nagrade niti priznanja. Ali izvrstan je osjećaj dobiti priznanje publike kakvo je Večernjakova ruža i jako me to veseli. Treba svakako reći da je Jasenko dobio za pjesmu 'Mojoj majci' i Ružu za pjesmu stoljeća, pa nije to mala stvar. Ostali smo nekako emotivno i glazbeno na davno zacrtanom putu i znali smo da je strast i iskrenost prema publici ključ dugovječnosti benda i ovakvih nagrada", iskren je bio Mladen Bodalec.

Podsjetimo, Prljavci su osnovani 1977. u zagrebačkoj Dubravi. Prvi album "Prljavo kazalište" izdali su dvije godine poslije. Vrijedi spomenuti kako su izdali i čak devet koncertnih albuma. Ove godine slave i 35. godišnjicu od legendarnog "zabranjenog koncerta" kojeg su organizirali na glavnom zagrebačkom trgu.

Na tadašnjem Trgu Republike u Zagrebu održao se vjerojatno najpoznatiji i najposjećeniji koncert jedne hrvatske grupe. Na tzv. zabranjenom koncertu Prljavog kazališta okupilo se po nekim procjenama više od 200 tisuća ljudi, koji su pjevali od prve do zadnje pjesme. Mnogi su taj koncert doživjeli kao buđenje hrvatske države. Iako je tadašnja milicija željela zabraniti koncert, to se nije dogodilo. Pokušali su čak i isključiti struju, no nisu se mogli probiti kroz gužvu.

Najveća euforija bila je prilikom izvođenja pjesme "Mojoj majci", posvete Hourinoj pokojnoj majci, koja je zbog stiha "zaspala je zadnja ruža hrvatska", postala nova budnica. Tada su se prvi put bez straha nakon dugo vremena i zavijorile povijesne hrvatske zastave.

-Tada smo već imali dosta hitova, no svi su čekali “Ružu hrvatsku”. Nismo mogli pretpostaviti da će pjesma poprimiti takve razmjere. Činilo se kao da ljudi imaju tu potrebu za neovisnošću i ta pjesma im je upravo to značila. Da nisam bio na bini, bilo bi mi drago da sam u publici – kazao je Houra svojedobno u intervjuu za Večernji list, Jasenko je usred koncerta kazao simboličnu rečenicu "Samo da vam kažem, narode, neka u ova teška vremena Bog čuva i vas i nas". Iako se strahovalo od nereda, na koncertu se potrgao samo jedan lanac na Manduševcu i lampa.