VIDEO: Buč Kesidi: 'Od fanova smo na poklon dobili i figurice naših glava'

Indie rockeri iz Pančeva Zoran Zarubica i Luka Racić u proteklih su nekoliko godina, nakon objave albuma "Euforija", osvojili cijelu regiju, a u Zagrebu su 2021. u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti održali sada već legendarnih pet uzastopnih nastupa.

U glavni hrvatski grad ponovno stižu u subotu, 27. svibnja, kada će na Šalati odsvirati svoj do sada najveći zagrebački solo koncert a najavili su ga u našem video intervjuu u kojem su govorili o svojoj karijeri, ali i svemu što se od tada promijenilo u njihovim životima.

- Mi imamo posebnu vezu sa Zagrebom. Kad smo tu prvi put došli imali smo male klupske koncerte, pa smo upoznali puno prijatelja i suradnika. Sad kad dođemo u Zagreb uvijek se zadržimo nekoliko dana i družimo s prijateljima i pamtimo imena ulica - rekao je Zoran Zarubica i dodao kako im je posebna čast svirati na Šalati, gdje su prije njih svirali brojni velikani svjetske glazbene scene kao što su Duran Duran, Faithless, Billy Idol, The Cult i drugi.

- Veliki je to zalogaj za nas dvojicu. Čuli smo da su lani tu svirali i Pips, Chips & Videoclips. Nadam se da će i nakon našeg koncerta biti "lovačkih priča" - rekao je Luka.

- Najdraže nam je kad čujemo da se netko spojio na našem koncertu. Od fanova često dobijamo razne poklone, poput sunčanih naočala, a čak smo dobili i figurice naših glava - kazali su Zoran i Luka i objasnili kako su dobili ime.

- Kada smo bili srednjoškolci, gotovo svatko u Pančevu s kim smo se družili ili koga smo znali svirao je u nekom sastavu, i svaki vikend išlo se na koncert bez obzira na to je li bila riječ o metalu, punku, klasičnom ili alternativnom rocku, autorskim pjesmama ili obradama. Tako smo i nas dvojica od srednje škole svirali u raznim sastavima sa svojim društvom, da bismo na kraju 2011. završili u istom bendu.

Svirali smo obrade domaćih šlagera i rock'n'roll glazbe koje su bile zabavne i nama i publici i u jednom trenutku došli smo do ideje da počnemo pisati svoje pjesme. Ime za novi bend koji je iz toga nastao došlo od filma "Butch Cassidy and the Sundance Kid", na čijoj projekciji u Pančevu smo se nas dvojica i upoznali - rekli su članovi Buč Kesidija. A što su nam još otkrili u intervjuu, pogledajte u videu.

VIDEO: Vlado Kalember: 'Kad smo se rastajali, Ana je u sudnici sjedila pored mene i držala me za ruku'