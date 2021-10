Vampirica Olja ispričala je kroz što je sve prošla u srpskom realityju: Bila sam gladna i ukrali su mi stvari

Olja Einfalt koja se predstavlja i kao vampirica iz Splita izbačena je iz reality showa "Zadruga". Kaže kako misli da je njezina obitelj vršila pritisak da ju se izbaci iz showa jer se morala pojaviti na ročištu na sudu u Splitu i u slučaju da se nije pojavila za njom bi bila raspisana međunarodna tjeralica i mogla je završiti u zatvoru. U ovom srpskom showu bila je samo tri tjedna i kaže da bi se rado vratila iako joj nisu sva iskustva pozitivna.

- Najgore mi je bilo to što sam bila gladna. Sustav je takav da na početku kupite hranu i morate je imati i raspodijeliti si je do kraja ciklusa, no drugi zadrugari kradu hranu. Također sam i neispavana. Spava se od 6 ujutro do 10, a ja na to nisam navikla. Promijenio mi se bioritam u tih tri tjedna koliko sam bila u vili. Mnogim zadrugarima je i pao imunitet zbog iscrpljenosti. Čim sam se vratila u Split, kupila sam hrpu vitamina kako bih se oporavila. - ispričala je u intervju za RTL i dodala kako je produkcija profesionalna. Kada je izašla iz showa shvatila je da joj nedostaje puno stvari i to najviše odjeće koju je ponijela u show i uvjerena je kako zna i tko joj je tu odjeću otuđio.

- Želim javno reći da su Irma i Đole najnegativnije osobe u realityju. Mislim da su mi on i Irma uzeli stvari jer kada sam vidjela da mi nedostaju čak dvije vreće, pitala sam tko me je pakirao i rekli su mi da me pakirao Đole. Irma i Đole nisu reality zvijezde, nego reality kradljivci. - kaže Olja koju smo gledali i u showu "Večera za 5". Ispričala je i što joj je kći Paula rekla nakon što se vratila kući i kakve su njezine reakcije.

- Čule smo se čim sam izašla iz showa i rekla mi je da je istovremeno sretna i tužna. Sretna što možemo normalno komunicirati, a tužna jer sam ispala. Prvo što mi je rekla bilo je: "Mama, jako sam ponosna na tebe." Kada su je pitali što misli o mom seksi plesu u donjem rublju, rekla je: "To je moja mama, to je za nju samo show." Paula me jako dobro poznaje i zna da je sve što radim performans. - rekla je Olja.

