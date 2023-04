Slavu je stekla u našem prvom realityju, a sada je otkrila zbog čega se povukla: Nije to bilo izvedivo

Mnogi je se sjećaju iz prvog i jednog od najpopularnijih reality showova u Hrvatskoj Story Super Nova gdje je prije dvadeset godina pokazala veliki glazbeni talent i osvojila srca nacije. Nera Stipičević, glazbenica, glumica, jednom riječju - umjetnica u TOP MUSIC DESKU TOP RADIJA voditeljici Gini Damjanović je govorila o tome zašto se na vrhuncu popularnosti povukla s glazbene scene, ali i da, iako nije na 'ti' s društvenim mrežama, je svjesna da ne može stalno biti u prošlosti te da mora držati korak s vremenom. Glazbenica je objasnila i tko je FreeDA Nera Immortelle te zašto je imala potrebu nadjenuti si novo umjetničko ime: „Cijeli proces mog autorskog rada se odnosi na to da ja upoznajem sebe i da svaku fazu koju prolazim obilježim nekim imenom.“

Nera je u glazbi još od djetinjstva, a šira javnost ju je imala prilike upoznati u popularnom glazbenom natjecanju nakon kojeg je izdala prvi album i nakon toga se povukla. Ipak, Nera je odluku da se povlači s glazbene scene donijela svjesno i odgovorno s obzirom na to da je odlučila otići na studij glume u vrijeme dok je studirala ekonomiju.

Foto: Doris Fatur

„Nije bilo izvedivo studirati dva fakulteta i nastaviti se baviti glazbom. A kako ja nisam bila sigurna kojim smjerom u glazbi želim ići, odabrala sam edukaciju, a to je značilo nekakvo istraživanje same sebe nesvjesno, a onda je vrijeme pokazalo koliko je zapravo potrebno poznavati sebe da bi uopće, na primjer u glazbi, mogao se odlučiti za neki smjer. Rekla sam da se neću baviti glazbom dok mi stvarno ne dođe organska potreba za time. Prošlo je dosta vremena, a kazalište i gluma su mi pomogli da promijenim uopće pogled na sadržaje kojima se bavim u kreativnom smislu, prvenstveno tekstove, ne samo kad ih pišem, što se pokazalo kasnije, nego kad ih interpretiram kao glumica i kako zapravo čovjek dolazi do nekakvih ideja, kojim putevima – to mi je bilo bitnije kako nego taj finalni rezultat.“, otkrila je glumica.

Nera glumica i Nera glazbenica za nju i ne čine neku razliku. „Dala sam si neki naziv, multidisciplinarni 'storyteller'. Želja mi je zapravo pričati priče kroz glazbu, kroz glumu, kroz odjeću. Što god je rezultat nekakve kreativnosti može biti prostor za pričanje priče jer danas zapravo mi s glazbom pričamo priču i glazba je najbolji način na koji možemo, bez obzira na različitost u jezicima prenijet tu priču, jer je u glazbi frekvencija, a frekvencije nose emocije i mi se prepoznajemo po emocijama.“, objasnila je umjetnica.

Nera je svoje glazbene korake napravila u popularnim natjecanjima prije više od 20 godina. Međutim, vremena nekad bila su drugačija u odnosu na današnja i potrebno je držati korak s njima čega je glazbenica svjesna. „Danas je stvarno priča potpuno drukčija nego što je bila prije 20 godina. A ja sam prije toga bila na Turbo Limachu s deset godina. S dvadeset sam bila na Story Super Novi i tako u mene sve nešto nakon deset godina. Ne znam kako bih ja danas. Danas imam s društvenim mrežama nekakav poseban odnos. Ne mogu ih pratiti, a svjesna sam da moram biti u ovom vremenu. Ne mogu stalno biti u nekoj prošlosti ili u nekoj komfornoj zoni.“, rekla je Nera i progovorila o današnjim glazbenicima pod utjecajem društvenih mreža:

„Jako se brzo vidi tko je došao radi glazbe, umjetnosti, onoga što mu duša želi, a tko je došao zbog potrebe da ga se vidi, prizna i da liječi neke svoje traume itd. – vidi me, tu sam! Što je legitimno, ali takvi jako brzo stave akcent na popularnost i ako su imali nekakav smjer, jako ga brzo promjene kako bi se uklopili u neki trend, a zapravo biti autentičan je ono nešto što je glavna nit vodilja mog autorskog rada, a nije nikad u modi.“

Nera je još kao dijete krenula s glazbom, ali u glumi je pronašla svoje mjesto pod suncem. Sve što se događa u glazbenome svijetu, a što nije glazba, nju ne ispunjava. „Kažu da do sedme godine što kreneš ispoljavati, to je tvoj nekako 'prvi', međutim, nisam se najbolje snalazila u kontekstu koji se odnosi na sve osim glazbe – sudjelovanje u medijima, eventi, minglanja, što sve moraš raditi i kako moraš izgledati da bi se zapravo na kraju još najmanje bavio tim poslom koji želiš. Zbog toga sam odlučila otići negdje gdje ima više nekog sadržaja. Težila sam baš sadržaju. Činilo mi se u glazbi da je ono samo pjesma i to otpjevaš i to je to. “, rekla je glazbenica.

Ova glumica igra predstave u matičnom kazalištu Komedija, ima i svoje autorske projekte, francusku glazbenu priču Voilà! s bendom TRAVERSHE, a posljednji je projekt koncertna predstava 'Cvit samoće' u kojoj se predstavlja s umjetničkim imenom FreeDA Nera Immortelle. „Imala sam potrebu nadjenuti si novo ime kada je u pitanju moj autorski rad zato što je to ime moje autentičnosti. Ne znam hoće li to biti finalno ime ili neće zato što mislim da što više sebe upoznajemo bi se mogli, po karakteristikama koje spoznajemo o sebi samima, stavljati nova imena. Imala sam veliki strah promijeniti nešto u životu, mijenjati stvari. Uopće pomisao da bih se udala i promijenila prezime je za mene bilo nešto strašno. (...)Cijeli proces mog autorskog rada se odnosi na to da ja upoznajem sebe i da svaku fazu koju prolazim obilježim nekim imenom.“, otkrila je glazbenica.

Nera je u studiju TOP MUSIC DESKA obradila pjesmu 'Mad about the boy' te otkrila za čime je ona 'luda': „Nikada nisam bila osoba od nekih krajnosti. Najveće neko moje luđaštvo se događa u trenucima kreacije u kojoj ništa nije bitno, u kojoj znam po pet, šest dana biti sama doma, pisati i ući u taj svijet. To bi bilo nešto ludo.“

Otkrila je Nera i za kime nije luda. „Nisam uopće luda za ljudima. Jako me znaju iscrpiti. Prije nisam toga bila svjesna, tako da jedan do dva sastanka dnevno su maks, ostatak moram biti sama. Osvijestila sam jako to punjenje baterija.“, rekla je umjetnica.

O tome što je za nju najvažnije u procesima u kojima se našla dok je 'stvarala', rekla je: „Pa rekla bih da je najvažnija odluka. Najvažnije je da odluka za bilo što 'sjedne', ne samo u teoriji i da si daš vremena. Da nešto što ti je prošlo kroz glavu, bilo da je ideja za pjesmu, bilo da je stil života, bilo što, da ti sa sobom si u miru s odlukom koju si donio i da kreneš na nju tim putem u miru. Zato je bitno biti sam, da otklonimo sve glasove ljudi koji nas vole. Jer ljudi koji nas vole ne znaju kako je to biti u našoj koži. Mi svi želimo drugima dobro, ali često se iz te želje da se nekome pomogne i odmoglo. Kad sam shvatila da za mene nema plana B, kad sam dala sebi vremena, kad mi se počelo ponavljati kojim putem trebam ići, kada nisam više imala izbora- znala sam da je to-to.“

VIDEO Valentina iz 'Ljubav je na selu' razvodi se od Vatroslava: 'Ne želim više nikakav kontakt s njim'