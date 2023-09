Užasno djetinjstvo glumice: Majka joj nije vjerovala da ju otac siluje dok ga nije zatekla na njoj

tobias moretti

Sjećate li se markantnog detektiva iz 'Inspektora Rexa'? Pogledajte kako danas izgleda i što radi

Tobias je osvojio velike simpatije publike, no seriju je, bez obzira na to što ga je proslavila, odlučio napustiti. Htio je raditi nešto drukčije, a pošto nikada nije uspio postići isti uspjeh s drugim projektima koje je birao, mnogi smatraju da je to možda bila velika pogreška.