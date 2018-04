U životu je bitno praštati kako ne bismo sebe pojeli zbog loših događaja

Talentirani kazališni, filmski i televizijski glumac Andrej Dojkić govori nam o izazovu nove uloge Andrije Golubića kojeg je utjelovio u dramskoj seriji “Čista ljubav” na Novoj TV.

Tko je mladi odvjetnik Andrija Golubić kojeg glumite u dramskoj seriji “Čista ljubav”?

Andrija u jednoj rečenici – emocionalno “okrhnuto” dijete krivih odluka svojih roditelja. Andriju je otac ostavio majci još dok je bio dijete te je zbog alkohola doveo obitelj u golu borbu za životnu egzistenciju. Niz godina poslije zbog grižnje savjesti otac se želi povezati s njim te ponovo zbližiti. U tom pokušaju povezivanja događa se veliki otpor Andrije u kojem on koristi metode koje nisu iskrene ni prema kome, a najmanje prema njemu samome.

Je li vam za stvaranje lika poslužio neki stvarni primjer iz života?

Poslužio mi je odnos jedne vrlo bliske osobe.

Što sve gledatelji mogu očekivati od vašeg lika? Koje će sve situacije unijeti u radnju?

Od Andrije se mogu očekivati neke vrlo ružne stvari. Kada sam čitao tekst i pokušavao shvatiti zašto se tako odnosi prema ljudima koji ga vole, zaključak je bio jedino u patologiji i povrijeđenosti iz odnosa s ocem. Zato je u životu bitno praštati kako sami sebe ne bismo pojeli zbog loših situacija i događaja na koje ne možemo niti smo mogli utjecati. U kratkom vremenu Andrija je gurnut u radnju gotovo sa svim likovima i donosi loše i lijepo, i opet loše.

Rekli ste da vam je lik Andrije izazov. Zbog čega?

Izazov je bilo braniti njegova uvjerenja i emocije. Njegove akcije koje nemaju opravdanja bez obzira na to je li ga otac ostavio ili nije – jednostavno sam morao prihvatiti. Bukowski kaže: “Ako hoćete nešto napraviti, idite do kraja. U suprotnom i ne počinjite.” Koliko god se ja ne slagao s njegovim razlozima i obrascima ponašanja, išao sam do kraja napustivši sebe i svoja uvjerenja. Letjeli su tu i laptopi po podu, bilo je suza, kaosa, ali i lijepe stvari smo proizveli.

Vašeg oca glumi Ljubomir Kerekeš. Kakva vam je glumačka “kemija”?

Ljubo je odličan partner i kolega, ali i odličan otac!

Kakva vam je bila atmosfera na setu? S kime se sjajno slažete?

Ekipa je na setu odlična, kako tehnička tako i glumačka. Tu su moji prijatelji i kolege iz kazališta Tara Rosandić i Marko Petrić.

Tko vas je ugodno iznenadio kao kolega, a da još s njim ili njom niste surađivali?

Martina Stjepanovic zvana Stjepanowskaja.

Snimanja serija prilično su rudarski posao. Kad ste učili tekstove, noću ili u hodu?

Najbolje se rudari noću kada svi spavaju, a ti imaš sav ugljen svijeta samo za sebe.

“Čista ljubav” trenutačno je najgledanija dramska serija. Što mislite, zbog čega je to tako?

Zbog “čiste ljubavi“ za “Čistu ljubav”.