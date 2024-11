U 'Ljubav je na selu' slijede novi poljupci, nova izbacivanja i nove suze: Uplašila se da je zaručnički prsten

Večeras od 21.15 sati na RTL-u slijedi još jedna napeta epizoda showa 'Ljubav je na selu'. Kod Ive u Puli ljubomorne iskrice sve su češće, a ni neraskidiva veza Milene i Katice više neće biti tako čvrsta. Katica će i dalje biti uvjerena da je farmerov favorit, a Milena, koja joj je dosad uvijek bila velika podrška, će poručiti: „Ona se zaljubila prvi dan! Sto posto sam sigurna da od toga ništa nema!“Toni će s Valentinom i Marijom ponosno prošetati centrom Vinkovaca te ih odvesti na večeru, a opuštena atmosfera donijet će i neke neočekivane izjave.

„Zašto ne bismo nas troje mogli zajedno biti? Da Toni ostavi obje. Crna i plava, to bi baš bilo dobro“, podbost će Valentina. Tatjanin dolazak kod Željka i dalje izaziva nemire, a farmer će okupiti sve svoje dame kako bi razriješili sve što ih muči. Najglasnija će biti Marija koja će optužiti Vesnu da je dvolična, a zatim iznenaditi priznanjem. Njezine riječi pogodit će farmera koji će se iskreno rasplakati. Ivica će Amru, Klaru, Ilonu i Ivanu povesti na izlet na kojem će biti postavljena škakljiva pitanja, no sve to bit će samo uvertira u izbacivanje koje ih očekuje. Izbaciti jednu kandidatkinju mora i Zlatko, koji će priznati da je odluku lako donio.

Darko se konačno otvara i sve više pokazuje svoje osjećaje, a dan će završiti poljupcima s jednom svojom damom. Uz to, jedan će romantični farmer jednoj svojoj djevojci pripremiti poseban poklon, crvenu kutijicu koja će je ostaviti u potpunom šoku i koju će se pomalo i bojati otvoriti: „Ona se uplašila da je zaručnički prsten!“ A je li se neki farmer uistinu odlučio na iznenadne zaruke i tko napušta imanja, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.