U filmu 'Oluja' Hrvati su prikazani kao zločinci bez ikakvih emocija, a hrvatskog vojnika glumi srpski nacionalist

Dan prije godišnjice akcije Oluja, na RTS-u je premijerno prikazan film "Oluja" redatelja Miloša Radunovića u kojem je, kako je navedeno "prikazan istina o protjerivanju 250 tisuća Srba iz Krajine". U najavi se pisalo i kako je "film potpuno lišen politike, te da govori o stvarnim događajima", no ta tvrdnja odmah na početku pada u vodu.

Nekoliko godina nakon završetka rata na jednoj konferenciji slušao sam predavanje poznatog novinara Petra Lukovića, koji nam je donio VHS kasetu s mogli bismo reći "greatest shits Televizije Beograd". Na toj kaseti gledali smo isječke iz Dnevnika 1991. godine, kada je državna televizija Srbije svakodnevnim lažima pumpala ljude da odu ratovati u Hrvatsku. Vidjeli smo tako prilog u kojem novinar doslovno govori kako su "deset minuta prije snimanja priloga u jednoj kući u Vukovaru pronašli srpsku nejač koju su ustaše pripremale za pečenje".

U jednom od najglupljih priloga novinar pokušava naći majku i sina za koje je čuo da se skupa bore u jedinici. Gotovo svakog dana se pričalo kako "ustaše na ratište dolaze kao narkomani jer ih se jedino tako može nagovoriti da ratuju". Otprilike slične gluposti mogli smo vidjeti i u Radunovićevom filmu. Sve je jasno odmah na početku filma koji počinje prvog dana Oluje. Ako slučajno film bude gledao neupućeni stranac neće mu biti jasno što se događa, jer po ovom filmu Srbi oko Knina bili su miroljubiv i obiteljski narod, kojeg su odjednom, ničim izazvani, napali zli Hrvati i odlučili protjerati iz njihovih domova. Jovo Maksić glumi Iliju, koji pokušava spasiti obitelj i formira diverzantsku jedinicu s ekipom iz sela. Maksić je jedan od rijetkih u ovom filmu koji je korektno odglumio, pokazujući emocije koje bi takav lik trebao imati. Hrvati su, baš kao i u "Dari iz Jasenovca", prikazani kao zločinci bez ikakvih emocija, koji samo žele silovati i ubijati civile.

Fascinantno je da je za ulogu najokrutnijeg hrvatskog vojnika angažiran Slavko Labović, ljubiteljima filma poznat iz trilogije "Pusher", a pogotovo njenog zadnjeg dijela u kojem Milo i on komadaju čovjeka i tranširaju poput svinje. Isti taj Labović veliki je srpski nacionalist, poznat po veličanju ratnog zločinca Radovana Karadžića, a ovdje glumi hrvatskog vojnika, koji s tamnim naočalama na očima ne priča puno nego samo puca poput terminatora i, naravno, ubija nedužne civile.

Dok su u "Dari iz Jasenovca" hrvatski vojnici pričali dorćolskim naglaskom, u "Oluji" govore crnogorski. Marko Baćović crnogorski je glumac koji ovdje igra satnika Stipu, a koliko god se trudio pričati hrvatski, pobjegli su mu krivi naglasci. I njegov Stipe je poput lika iz crtića, bez ikakvih emocija.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

U jednoj sceni hrvatski vojnici dođu u neku birtiju i navečer se opijaju igrajući poker, a pobjednik za nagradu može ubiti lokalnog gostioničara. Film traje dva i po sata, no ima velikih problema s montažom, pa je ponekad teško pohvatati tko je kome što u rodu, i tko su likovi koji se odjednom pojavljuju. Najveći komandos u u filmu ispala je bakica koja s prozora svoje kuće iz kalašnjikova gađa po hrvatskim vojnicima, a onda se jednim skokom sakriva u zemunicu ispod kuće. Zlatan Vidović glumi njenog sina, nekakvog diverzanta koji se predstavlja da je Hrvat samo da bi pronašao svog mrtvog brata blizanca sveštenika i njegovu suprugu i, naravno, osvetio se njegovim ubojicama, a sve po zapovijedi svoje majke.

Davor Janjić u svojoj posljednjoj ulozi igra lika koji donosi prilično čudne i sulude odluke, zbog kojih ostaje bez kćeri. Teško je i pobrojati, a kamoli pohvatati sve likove, no svi imaju zajedničku crtu da su pošteni i nevini, a niti jedan Hrvat nema dobre osobine. Ovakvi loši filmovi 28 godina nakon kraja rata mogu dovesti samo do novih netrpeljivosti. A da se može i drukčije pokazao je recimo Joško Lokas u scenariju za seriju "Nestali". U njegovoj seriji srpski vojnici nisu likovi iz crtića koji nemaju motive i emocije, a to se pogotovo odnosi na Marinka Prgu, Milivoja Beadera i Mladena Čuturu.

