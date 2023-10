Trudna Aleksandra Dojčinović gostovala na HRT-u i pohvalila se novim velikim uspjehom: 'Nije to sreća'

Naša uspješna dizajnerica Aleksandra Dojčinović (42) u četvrtak je gostovala na HRT-u kod Barbare Kolar u emisiji ''Kod nas doma''. Dojčinović je progovorila o velikom uspjehu njezina modnog brenda Lei Lou koji je završio na stranicama cijenjenog modnog časopisa Vogue, ali i o trudnoći. Naime, Aleksandra i njezin dugogodišnji partner Tomislav Madžar trenutačno su u iščekivanju svog prvog djeteta koje će biti kruna njihove sedmogodišnje ljubavi.

U javnosti više voli govoriti o poslu nego o privatnom životu pa je na početku otkrila kako je njezina kreacija osvanula u rujanskom izdanju kultnog američkog i britanskog Voguea.

– Imamo suradnju koja traje nekih 12-13 godina. Ove se godine naš veliki cvijet, remen, pojavio u oba izdanja – rekla je Dojčinović.

Otkrila je i da je do Voguea došla zahvaljujući mreži ljudi koju stvara već godinama i da je to sve "čista matematika" te da nema puno veze sa srećom. Progovorila je i o nedavnom otvorenju butika s vjenčanicama Le Concept by Alex u Zagrebu. Istaknula je i kako se vjenčanice ne kupuju na način da se uđe u dućan i kupi već da je riječ o pomno planiranoj kupnji koja zaslužuje i takav tretman.

– Treba rezervirati termin kako bi osobe imale svoju privatnost. U Hrvatskoj se vjenčanice mogu i iznajmiti – dodala je i istaknula da Hrvatice preferiraju bijele vjenčanice unatoč tome što je po mišljenjima brojnih modnih stručnjaka taj dan sve dopušteno.

Dojčinović će uskoro predahnuti od posla i to zbog najljepšeg mogućeg razloga. Naime, za dva mjeseca prvi put postat će majka.

– Ne znam još hoću li se brzo nakon poroda vratiti na posao – rekla je dizajnerica i dodala kako je sigurna u svoj tim i da on dobro funkcionira. Podsjetimo, krajem lipnja vijest o trudnoći dizajnerice objavljena je u Večernjem listu. Ni ona ni njezin partner tada nisu željeli otkrivati više detalja s obzirom na to da svoj odnos nastoje držati podalje od medija. Njihovo prvotno prijateljstvo s vremenom je preraslo u ljubav u kojoj se oboje međusobno podržavaju, ne samo privatno već i na poslovnom putu koji grade.

Naime, Aleksandra je svoju modnu priču proširila i izvan granice Hrvatske, gdje sve poznate dame već godinama imaju bar jedan komad odjeće s njezinim potpisom, a dr. Madžar, inače poznat kao veliki zagovornik promoviranja Hrvatske kao izvrsne destinacije zdravstvenog turizma, u svojoj poliklinici zapošljava brojne stručnjake iz raznih grana medicine. Oboma posao ne ostavlja previše slobodnog vremena, ali uvijek nađu način da se s prijateljima zabave na nekom koncertu, organiziraju lijepo putovanje ili barem neki izlet na kojemu bi napunili baterije za nove poslovne pothvate.

Oni koji ih znaju kažu da je malo parova koji međusobno pokazuju toliko razumijevanja i podrške za karijeru partnera. Upravo zbog brojnih dosadašnjih poslovnih projekata njihovi prijatelji komentiraju da je ovo dvoje uspješnih ljudi, između ostalog, spojila i činjenica da su perfekcionisti u poslu koji obavljaju te su mu izuzetno posvećeni.

09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil.Aleksandra Dojcinovic, Tomislav Madjar Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

