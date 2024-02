Tko je producent s kojim je snimljena Ella Dvornik? Radio je sa svjetskim zvijezdama, a ime je izgradio u LA-u

Influencerica Ella Dvornik (33) ove je subote rasplamsala glasine o svom ljubavnom životu nakon što je u Areni Zagreb snimljena u navodno prisnim trenucima s producentom Filipom Gežinom. I sama je dan poslije objavila na društvenoj mreži Instagram njihov zajednički video s događaja na kojemu vidimo koliko im je bilo zabavno na koncertu Megadance party.

Mnogi su se nakon toga zapitali tko je zapravo mladi producent. Zapravo, Filip je svoje ime u struci izgradio u SAD-u gdje je surađivao s brojnim svjetskim zvijezdama trap scene. Prvi suradnik bio mu je upravo slavni DJ Paul iz Three 6 Mafia, vlasnik Oscara za najbolju pjesmu "It’s Hard Out Here For a Pimp".

Osim s njim, radio je Filip i s reperom Travisom Scottom koji je poznat po vezi s reality zvijezdom Kylie Jenner. S njim je radio na hitu "No Bystanders" te na albumu "Astroworld" koji je bio nominiran i za nagradu Grammy.

Radio je također i s Futureom, Young Thugom, Chris Brownom, Migosima, Sheck Wesom, Metro Boominom, kao i pokojnim Juice WRLD-om, za kojeg je isticao da su bili veliki prijatelji.

Filip već sedam godina živi na relaciji Zagreb - Los Angeles, od kada je dobio američku vizu. Prijatelj mu je i Arian Vuica, sin Alke Vuice, s kojim je Ella surađivala na svom albumu 'Alterella' pa mnogi sumnjaju da su se tako i upoznali.

Podsjetimo, posjetitelji koji su bili blizu Elle i Filipa u Areni kazali su da su izgledali vrlo prisno. Fotografije možete pogledati OVDJE. - Bili su prisni i držali su se za ruke. Izgledali su sretno i veselo - rekla je čitateljica za 24 sata.

Ella je sa svojim pratiteljima podijelila nekoliko storyja na Instagramu, a u njima je pokazala kako je u Arenu stigla u društvu Filipa i Alke Vuice.

